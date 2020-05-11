Куди в Тернополі варто звернутись за консультацією щодо меланоми?

11 травня – Всесвітній день меланоми – найбільш злоякісної з усіх відомих на даний час пухлин.

Щоб зрозуміти, що таке меланома та що з нею робити, ми поспілкувалися із Оксаною Кирилівною Глушок – лікаркою дерматолог-венерологинею вищої категорії, заслуженою лікаркою України та членкинею Української асоціації лікарів-дерматовенерологів.

Щорічно в Україні відзначається День меланоми. З якою метою це робиться❓

💬 З 2009 року в Україні дерматологами проводиться важливий профілактичний захід – День меланоми. Метою є привернення уваги до важливості раннього виявлення новоутворень на шкірі. Навчання правилам профілактики, регулярного самообстеження та лікування.

Яка роль дерматологів у боротьбі з даним захворюванням❓

💬 Провідна роль у ранній діагностиці, а також у лікуванні на ранніх стадіях, новоутворень відведена дерматологам. В Австралії, де захворюваність на меланому є найвищою, задіяні й сімейні лікарі, які професійно володіють методикою дерматоскопії і оперативних втручань на шкірі.

Звернення до онкологів з приводу новоутворень на шкірі в Україні практикується рідко, частіше звертаються саме до дерматолога. А пояснюється це стигматизацією онкологічних закладів, поширенням хибних тверджень про те, що після видалень пухлини шкіри починається розростання метастаз.

Впродовж останніх років частина дерматологів України навчались методиці дерматоскопії. У лютому 2020 року майстер-клас з основ дерматоскопії проводив у Тернополі кандидат медичних наук, дерматолог, онколог Глушок Віталій Степанович.

Тепер дерматологи, які змогли самостійно придбати дерматоскопи, проводять інструментальне обстеження. А при підозрі на злоякісні новоутворення шкіри можуть скеровувати своїх пацієнтів для верифікації діагнозу і вибору подальшої лікувальної тактики.

Які фактори ризику меланоми та які ознаки її утворення може запідозрити в себе кожен❓

💬 Меланома є виліковною, якщо діагностика і лікування проведені на ранній стадії розвитку.

Перебіг патології може бути дуже різноманітним.

Середній вік, в якому встановлюється діагноз – 52 роки. Це на 10-15 років раніше, ніж при інших, більш поширених формах раку.

Фактори ризику:

🔸 сонячні опіки в анамнезі і\або інтенсивна інсоляція

🔸 голубі або зелені очі

🔸 руде або русяве волосся

🔸 біла (світла) шкіра

🔸 наявність на шкірі більше 100 звичайних невусів (родимок)

🔸 наявність будь-якої кількості атипових невусів

🔸 меланома у родичів

Найчастіша локалізація меланоми – шкіра спини у чоловіків, нижніх кінцівок і тулуба – у жінок. Однак, меланома може виникати, або перероджуватись з родимки, на будь-яких ділянках шкіри.

Підтипи меланоми (у відсотках від усіх форм):

▪️ меланома, що поширюється поверхнево (70%);

▪️ вузлова (15-30%)

▪️ лентіго-меланома (10-15%)

▪️ акральна лентігінозна (2-8%)

Рідкісні форми: меланома на слизових оболонках (рота, зовнішніх статевих органів, ока)

Що потрібно робити для раннього виявлення меланоми❓

💬 Для своєчасного звернення рекомендується регулярно проводити самообстеження всієї поверхні шкіри за такою схемою:

✔️ оглянути в дзеркалі передню і задню поверхні тіла;

✔️ піднявши обидві руки, провести огляд бічних поверхонь тіла;

✔️ зігнувши лікті, оглянути руки, починаючи від розгинальної і долонної поверхні кистей, продовжити вгору, до плеча;

✔️ обстежити шкіру ніг від стоп до стегон, оглядаючи з усіх сторін;

✔️ провести огляд голови з допомогою дзеркал, в тому числі і волосистої її частини.

Ознаки, які використовують для виявлення меланоми – АВСDE:

А – асиметрія

В – край ( borders – англ.)

С – колір ( color )

D – діаметр (diameter)

E – еволюція (evolution)

Які подальші кроки, якщо помітив у себе незрозумілу родинку❓

💬 Якщо Ви помітили родимку, яка змінила свій вигляд або розміри, турбує свербінням, виникла ерозія або з’явився секрет (виділення) на її поверхні, вам слід негайно звернутись до дерматоонколога. Він проведе професійне обстеження методом дерматоскопії, встановить діагноз, вибере тактику лікування.

Візуальна оцінка родимок, тобто огляд оком без інструментального обстеження, не дає можливості встановити вірний діагноз.

Куди варто звернутись за консультацією❓

💬 Для обстеження і консультування можна звертатись в КНП «Тернопільський обласний клінічний шкірно- венерологічний диспансер», а також у «Медичний центр Благовіст – плюс», де воно проводиться впродовж року.

Проводить консультування за попереднім записом канд. мед. наук, дерматолог- онколог Глушок Віталій Степанович.

📞 Телефони для попереднього запису:

Реєстратура КНП « ТОКШВД» 8035 253801, з 8:00 до 16:00

Адміністратор МЦ Благовіст- плюс 068 754 03 89 з 9:00 до 16:00

В умовах карантину консультації проводяться з дотриманням усіх вимог і правил у медичному центрі «Благовіст- плюс». В ОШВД консультації на час карантину, призупинено.

📣 Турбуйтеся про своє здоров’я постійно! Своєчасно звертайтесь до лікаря!

Джерело: Тернопільський обласний Центр громадського здоров’я