Ця книга про кожного з нас. Іван Байдак презентував у Тернополі «Чоловік з моїм іменем»

В рамках сьомого «Мистецького фестивалю «Ї»» відбулася презентація нової книги українського прозаїка Івана Байдака «Чоловік з моїм іменем» Зі слів автора, ця книга, як універсальна інструкція аналізу свого життя.

На презентації Іван Байдак розповів, що ця книга про кожного з нас і кожне ім’я відповідатиме тому чи іншому читачу. За його словами, нова повість про те, що в кожній людині живе декілька персонажів, які зазнають змін. Подруга автора, практикуючий психолог поділилася з ним своїми думками про книгу.

Вона сказала, що прочитати цю книгу – це дорівнює те ж саме, що піти на сеанс психотерапії, – зазначив Іван Байдак. – Тому що коли ти її читаєш – намагаєшся проводити ті ж самі паралелі, які стаються з кож

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