“Англійське” літо для тернополян

Сім років поспіль з особливою місією до Тернополя приїжджає мешканець канадського міста Вінніпег Тарас Малюжинський. Він влаштовує для тернополян безкоштовні курси з англійської мови, які стають дедалі популярнішими, а кількість охочих їх відвідати значно більша, ніж можливо набрати у групи.

Цьогорічні навчання розпочалися на початку липня. Удосконалити власні знання з розмовної англійської мови мали можливість 40 дітей та 46 дорослих, які щодня відвідували курси у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Після їх завершення Тарас Малюжинський продовжив навчати молодь у с. Заздрість.

Для нашої молоді ці курси стали уже очікуваною традицією, а для Тараса Малюжинського вони є можливістю зробити свій внесок у розвиток України. А ще Тернопілля за правом є його другою домівкою, адже

саме звідси походить його коріння, яке надзвичайно притягує сюди пана Тараса з далекої Канади.

– Моя мама народилася в Козові, тато – у Кременці, – розповідає чоловік. – Обидвом свого часу довелось виїхати з України. Особливо важка доля була у батька. Після Другої світової війни у вісімнадцятирічному віці він потрапив до концтабору в Італії. Ще до війни боровся проти радянської влади, тому навіть після підписання між Сталіном, Рузвельтом і Гітлером угоди про те, що всі громадяни мають повернутися до своїх країн, тато боявся повертатися додому, щоб його не вбили, як зрадника. Тому виїхав в Англію, а згодом – у Канаду.

Важкою була доля і у дідуся пана Тараса – Миколи Малюжинського, який був священиком на Лановеччині. У 1943 році його арештували разом з іншими представниками інтелігенції, а пізніше розстріляли за зв’язки з повстанцями.

Історію своєї родини Тарас Малюжинський знає дуже добре. Пережите рідними досі

болить і його. Він пригадує, як батьки змалечку вчили його любити рідну землю, дотримуватись українських звичаїв і традицій, навчали рідної мови і заповідали робити добро. Власне, за таким принципом Тарас Малюжинський і живе.

– У дитинстві, – каже він, – кожної неділі я ходив до української церкви, а крім звичайної школи, по суботах відвідував українську школу. Пізніше вивчав рідну мову в університеті, а тепер удосконалююсь в Україні, коли приїжджаю сюди із курсами англійської. Між іншим українську мову знають і мої троє дітей.

Перший візит до України Тарас Малюжинський здійснив у 1984 році. І він запам’ятався йому назавжди. На той час, пригадує він, це була зовсім інша комуністична країна, в якій панувала партія. Тоді його арештували і оштрафували лише за те, що не дотримуючись маршруту, він поїхав в Козову відвідати родину. Цей випадок надзвичайно здивував пана Тараса, йому не вірилось, що таке буває.

З настанням незалежності України ситуація у нас змінилася, проте, вважає гість з-за кордону, українці мають ще чимало проблем і йому дуже хотілось би допомогти бодай чимось. Власне для того, аби зробити свій внесок у життя тернополян, він організував безкоштовні курси англійської мови.

Любов ТИМЧУК

Газета “Сільський господар плюс”