Серед праведників народів світу є ланівчани

Генеральна асамблея ООН 1 листопада 2005 року прийняла Резолюцію, у якій говориться, що «Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…». Саме цим документом 27 січня оголошено Днем пам’яті жертв Голокосту.

З цієї нагоди хочу відмітити роботу над дослідженням даної тематики мною та моїми ученицями Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Я.П.Горошка. Цьогоріч наша тема Голокосту стала переможницею ХХ щорічного конкурсу дослідницьких і творчих робіт «Історія і уроки Голокосту» ім.І.Б.Медвинського, який проводить Український центр вивчення історії Голокосту. Учениці Валентина Цигульська та Софія Ткачук підготували роботу «Листопад пам’яті», яка виборола Диплом переможців другого ступеня. Під час онлайн-захисту дівчата отримали слова вдячності і похвали та найвищі оцінки журі конкурсу.

Мене проймає особлива гордість за учениць, адже лауреатами цього конкурсу уже 4 роки поспіль — у 2017, 2018, 2019 були мої учениці Барва Тетяна, Домчук Ольга, Самара Наталія, Пойдич Олександра, Цигульська Тетяна, Серпевська Юлія. А 2020 року робота моїх дівчат також була серед переможців конкурсу. Мене, як наукового керівника, запросили на освітній семінар-школу «Історія Голокосту в Україні: вивчення, викладання, пам’ять» у школу Яд Вашем в Єрусалимі.

Два мої методичні доробки у співавторстві з колегою — учителькою зарубіжної літератури Ярославою Григорівною Дмітращук стали лауреатами щорічного Міжнародного конкурсу творчих робіт учнів, студентів та вчителів. Фінал конкурсу відбувся в місті Дніпро, де ми з ученицею 9 класу Юлією Серпевською гідно представили Тернопільщину.

Журі з особливим захопленням спілкувалось з Юлією під час презентації її роботи. Мене проймала гордість, що ми — вчителька та учениця з маленької сільської школи, але вправно боролись за перемогу з учнями, вчителями, студентами та викладачами з України, і не тільки, адже це — Міжнародний конкурс, та гідно представили Лановеччину. Ми провели ґрунтовну роботу з дослідження історичних сторінок на території Тернопільщини, Лановеччини, а зараз працюємо з пошуковим проектом про Праведників народів світу з Тернопілля, які майже невідомі громадськості. Попри те, що українські Шиндлери та Велленберги є високими прикладами героїзму та самопожертви заради людяності, є 26973 Праведники народів світу з 44 країн. Це державне звання, яке надається людям, котрі, ризикуючи життям, рятували євреїв у роки Голокосту.

В Україні, станом на початок 2020 року, це почесне звання отримали 2659 людей, у тому числі 98 — з Тернопільщини. Серед них і родина Шевчуків з Ланівців: Лаврентій Шевчук, дружина Євдокія та троє їхніх синів, яких Яд Вашем 10 лютого 1997 року удостоїв цим почесним званням. Протягом майже року євреї Гельман і Галер ховалися в стайні у сім’ї Шевчуків. Раз в день Лаврентій або його дружина приносили своїм підопічним їжу. Син Шевчуків — Василь регулярно розповідав їм новини та намагався всіляко підтримати, за що поплатився життям. Врятовані євреї впродовж багатьох років підтримували відносини з родиною. Хочеться, щоб наша краєзнавчо-пошукова наукова робота допомогла усвідомити, чому гірким мовчазним докором людській совісті височить у Ланівцях єврейський некрополь та пам’ятний знак, що символізує розстріл у місті 3587 євреїв.

Ми хочемо розказати про наші дослідницькі проекти за даною тематикою та наголосити на важливості краєзнавчо-пошукового аспекту. Тому радо відгукуємось до співпраці щодо збереження пам’яті про Голокост на Лановеччині, щоб продовжити дослідницькі проекти в рамках роботи патріотичного клубу «Пошук», який на добровільно-просвітницьких засадах активно працює у Борщівській школі.

Лілія ВОЛЯНЮК,

вчителька-методистка, «Старший вчитель», вчителька історії Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Я.П.Горошка.