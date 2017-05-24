Без вікон і дверей: на Тернопільщині відкрили унікальний форт-музей

Сьогодні в напівзруйнованому австрійському бункері часів Першої світової “Бригада Больцано” у с. Бурканів Теребовлянського район урочисто відкрили форт-музей Українських січових стрільців. Такий музей чи не єдиний на Західній Україні.

Серед експонатів тут — повноколірні банери про бойовий шлях легіону УСС та інших військових частин, пов`язаних із боями на на Тернопільщині під час Першої світової війни. Є інформаційна довідка про бої на Стрипі 1915 року. Але, мабуть, головний експонат – сам бункер, який був укріпним пунктом австрійської армії та українських січових стрільців. Його 5 років тому віднайшли і відновили ентузіасти на чолі з істориком Сергієм Ткачовим з Тернополя.

“Здавалось би нічого особливого. А від ідеї до її втілення минуло 5 років, — написав на своїй сторінці в Facebook Сергій Ткачов. — Починали з Кирилом Абратовим і скаутами, продовжували з Ігорем Аркушею, згодом приєднались Олександр Смик і Ігор Мамус, які залучили місцеву владу. Володя Пукач допоміг підібрати фото стрільців для банерів, Максим Ющенко прислав фото бункера 1917 р…. І, нарешті, розуміння важливості цієї справи з боку Теребовлянської районної адміністрації дозволило завершити перший етап облаштування. Сьогодні відкрили незвичний “музей” – без дверей і вікон, без таблички “Режим роботи”. Заходьте в будь-який зручний для вас час”.

Поки що мрією залишається озвучення бункера, аби відвідувачі могли натиснути “кнопку-гудзик” і оглянути фото під супровід пісень січових стрільців.

“Бурканів повязаний з УСС періоду 1915-1916 рр., але не забуваймо, що в травні 1917 р. саме тут зародилась ідея українізації 34-го корпусу російської армії генерала Павла Скоропадського, — зазначив Сергій Ткачов. — Треба дивитись і розуміти, що українці були по обидва боки фронту. Рівно 100 років тому на берегах Стрипи спалахнула іскра надії створення своєї повноцінної армії…”.

Фото зі сторінки Сергія Ткачова в Facebook.