За зверненням нардепа Тараса Юрика Кабмін виділив 5 млн гривень на райони його округу

5 млн гривень державної субвенції виділив Кабінет Міністрів на розвиток інфраструктури у районах округу Тараса Юрика. Нагадаємо, торік з Фонду соціально-економічного розвитку за поданням народного обранця на 165-й округ було спрямовано 20 млн гривень.

Цьогоріч Тарас Юрик побував у районах свого виборчого округу на об’єктах, які потребують коштів на проведення реконструкції та капітального ремонту. Народний депутат звернувся до Прем’єр-міністра України щодо виділення фінансової підтримки районам 165-го округу за програмою соціально-економічного розвитку окремих територій. Відтак, до переліку об’єктів, що фінансуються у 2017-му за рахунок субвенції з держбюджету включено ряд об’єктів Тернопільського, Козівського, Зборівського, Бережанського, Підгаєцького районів.

У Зборівському районі Залозецька селищна рада, що входить до об’єднаної територіальної громади, отримала 1 млн 100 тисяч гривень. За ці кошти у смт Залізці на території спеціалізованої ЗОШ I-III ступенів проведуть реконструкцію спортивного майданчика зі штучним покриттям. Також встановлять тренажери. 360 тисяч гривень спрямовано на капітальний ремонт даху будівлі клубу в с. Кабарівці, а 92 тисячі гривень – на капітальний ремонт приміщення клубу в с. Метенів. Окрім цього, у Зборівському районі будуть здійснені енергозберігаючі заходи. Зокрема, 116 тисяч гривень виділено на капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Ярчівці. Кошти спрямовані й на освітню сферу міста Зборів – 120 тисяч виділено на капітальний ремонт підлоги підвального приміщення державної української гімназії ім. Р. Завадовича.

У Козівському районі 340 тисяч гривень спрямовано на потреби об’єднаної територіальної громади. У смт. Козлів буде встановлено електричне опалення селищного Будинку культури.

У Підгаєцькому районі цьогоріч зведуть спортивний майданчик для Голгочанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. На це Кабмін виділив 1 млн 100 тисяч гривень.

Тернопільському району виділено 709 тисяч гривень. 584 тисячі грн спрямовано на капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського пункту, що в селі Смиківці. Також передбачено 125 тисяч на заміну віконних та дверних блоків у Будинку культури с. Великий Глибочок.

У Бережанському районі буде здійснено ряд заходів в рамках енергоефективного проекту розвитку. 250 тисяч грн спрямовано на капітальний ремонт Волощинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – комунального закладу «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги». Також планують провести капітальний ремонт даху та утеплення горищного перекриття в Урманському навчально-виховному комплексі «ЗНЗ І-ІІ ступенів ДНЗ». На це виділено 598 тисяч гривень. А в сільському клубі с. Рибники запланований капітальний ремонт фасаду із заміною покрівлі даху з утепленням горищного перекриття, а також передбачена заміна вікон. На це буде виділено 293 тисячі грн.