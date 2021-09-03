У Зборівській громаді створюють відділення соціальної реабілітації. Воно діятиме в Центрі надання соціальних послуг, розповіла директорка центру Галина Лукачат.

За її словами, в новому відділенні надаватимуть послуги людям з інвалідністю, дітям, людям похилого віку, а також учасникам російсько-української війни, безробітним, людям, що зазнали насильства.

Таких в громаді є понад 4 тисячі. Однією з тих, хто зможе скористатися послугами відділення, – жителька Зборова Леся Голояд. Дівчина каже, має інвалідність. У неї артрит – захворювання суглобів:

“Це хронічна хвороба. І мені доводиться постійно їздити до Тернополя чи Львова, отримувати ці послуги платно, а тут на місці – дуже зручно”.

Суспільне Тернопіль Леся Голояд

У цьому приміщенні буде відділення соціальної реабілітації. Його площа – 158 квадратних метрів, – розповідає директорка Центру надання соціальних послуг Галина Лукачат.

Суспільне Тернопіль У громаді на Тернопільщині створюють відділення соціальної реабілітації

Галина Бабина працює у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Центру надання соціальних послуг. Жінка каже, у цьому відділенні не можуть надати допомогу всім дітям громади, які перебувають на обліку:

“Наше відділення зараз надає послуги 16 дітям з інвалідністю, але загалом в нашій громаді нараховується 92 дитини з інвалідністю. Оскільки наше відділення не таке велике, ми не можемо надати таку велику кількість послуг. Тому, коли відкриється нове відділення соціальної реабілітації, наші діти зможуть додатково проходити її тут. Ми охоплюємо лише дітей з інвалідністю, а тут ми зможемо надавати послуги та особам з інвалідністю”.

Цей проєкт фінансується Японським ґрантом і Зборівською об’єднаною територіальною громадою, – розповів голова громади Руслан Максимів:

“На території Тернопільської та Одеської області проходив японський проєкт з надання соціальних послуг. Кожна громада мала можливість взяти участь. Ми проявили ініціативу, заповнили заявки і ми виграли цей проєкт. Фонд на сьогодні фінансує 2,8 мільйона, 350 тисяч – це спів фінансування нашої громади”.

Суспільне Тернопіль Руслан Максимів

Раніше у цьому приміщенні була редакція місцевої газети, його райрада віддала громаді для створення відділення реабілітації, розповів Руслан Максимів. Зараз тут демонтують стіни, щоб зробити приміщення більшим. Ремонт мають завершити до кінця року.

Загалом у Зборівській громаді проживають 19 тисяч 500 людей, розповів голова громади Руслан Максимів.