Астрологічний прогноз на 2019 рік від тернопільського астролога Івана Круп’яка

«Рік прийдешній схожий на попередній. І стихія, і колір ті самі. Продовжуватимуться події, які були започатковані цьогоріч. Надалі триватимуть катаклізми та політичний неспокій», – переконаний тернопільський астролог Іван Круп’як.

«Рік жовтого земляного вепра офіційно розпочнеться 5 лютого. Він буде під опікою Сатурна (Хроноса), чи нашого слов’янського Числобога. Вступає у свої права епоха Водолія, тому відбудеться очищення владних структур. Уже 2020 рік, який буде роком щура, розпочинає Юпітеріанський цикл, а свиня завершує попередній. Буде позав’язуване все, що відбувалося протягом навіть дванадцяти років», – запевнив Іван Степанович.

Астролог переконаний, що більшість подій відбуватимуться у центрах: у центрі Землі, у столицях, обласних чи районних центрах, в ОТГ. «Зросте активність. Свиня не бачить сонця, бо не може повернути шиї. Будемо осліплені неправильними ідеями та обіцянками, які не виправдають сподівань. Варто бути пильними. Потрібно докладати багато зусиль, щоб побачити між нечистотами щось справді вартісне», – зазначив астролог.

Астрологічний прогноз на 2019 рік від Івана Круп’яка

ЩУР. Для вас рік буде цікавим. Відчуватимете себе щасливими. Можна планувати своє майбутнє, адже наступний рік саме щура.

БИК. Люди, які народилися під цим знаком, повинні бути стриманими. Багато буде роботи, а мало результату. Будьте пильними, не ризикуйте у жодному випадку. Не розпочинайте грандіозних проектів. Найкраще просто перечекати цей рік.

ТИГР. Впертий тигр не звертатиме ні на що уваги. Буде іти вперед. Переможе чи не переможе – його все одно не зупиниш. Якщо має якісь розпочаті справи, то легко їх завершить.

КІТ (КРОЛИК, ЗАЄЦЬ). Вони з однієї групи зі свинею. Котик завжди буде ситим, адже свиня – це кусочок м’яса. Спокійно спатиме і не зважатиме на події, які відбуватимуться.

ДРАКОН. Потрібно буде багато їздити, чогось добиватися, вкладати кошти. Згодом все це окупиться, адже розпочнеться новий етап у житті. Все залежить від того, як спланувати. Цей рік – фундамент чогось нового.

ЗМІЯ. Мусить перечекати цей рік. Ні хитрість, ні мудрість їй не допоможе. Вона буде спостерігати за подіями, які відбуваються, та холодним розумом усе сприйматиме. Фортуна буде несприятлива. Однак величезних потрясінь не очікується.

КІНЬ. З великим розмахом проходитиме цей рік. Можна сподіватися на неочікувані прибутки чи виграші. Не важко збагатитися й утвердитися у багатьох випадках життя.

КОЗА (ВІВЦЯ). Де захоче, там і буде «пастися». Що хоче, те і робитиме. Не прислухатиметься до чужих порад та примх.

МАВПА. Має почекати до наступного року. Менше себе показувати, не виявляти свого егоїзму. Однак можуть бути вирішені задавнені справи.

ПІВЕНЬ. Не варто цьогоріч голосно «кукурікати». Притаманний йому консерватизм не дасть розвиватися, як би того хотілося. У житті можуть відбутися особисті переміни. Багато курочок можуть вийти заміж, а півників – одружитися. Фінансова стабільність – гарантована.

СОБАКА. Рік відносного добробуту. Собака повинна зайнятися своїми особистими та сімейними проблемами. Їх можна буде легко вирішити. Фінансових втрат не буде.

СВИНЯ. Багато працюватиме. Перебуватиме в очікуванні чогось неймовірного. Потрібно буде вміло використати усі свої зв’язки та позитивних людей. Якщо траплятимуться труднощі, то свиня долатиме їх відносно нормально.

Наталя Драган-Іванець

Джерело: ХАТА