Затримання бійців Третьої штурмової: бригада розпочала співпрацю з поліцією щодо розслідування

Третя штурмова бригада відреагувала на повідомлення Національної поліції про затримання осіб, які, ймовірно, є її бійцями. У своїй офіційній заяві підрозділ заявляє, що він ознайомлений із ситуацією і відкритий до співпраці з правоохоронними органами.

Бригада також чекає на об’єктивне розслідування подій, зазначених у заяві поліції. У заяві підкреслюється, що Третя штурмова є одним з підрозділів з найнижчим рівнем злочинності серед військових, і поважає закон. Бригада рішуче засуджує насильство проти цивільних осіб та заявляє про готовність сприяти притягненню до відповідальності тих, хто вчинив протиправні дії.

“Ми не можемо терпіти порушення закону серед наших бійців. Кожен, хто вчинив злочин, має бути притягнутий до відповідальності, і ми активно сприятимемо цьому”, — йдеться у заяві бригади.

Інформація про затримання:

Затримання осіб на Тернопільщині відбулося в рамках масштабної спецоперації, що проводилась поліцією. За інформацією правоохоронних органів, група військових, які були залучені до мобілізації та оповіщення, займається незаконною діяльністю, зокрема, катуванням, викраденням людей та вимаганням грошей.

Серед затриманих – військовослужбовці, які здійснювали насильство та вимагали викуп за звільнення людей, зокрема важкопоранених, що перебували на реабілітації.

Загалом затримано шість осіб, серед яких ймовірно є представники Третьої штурмової бригади. Під час обшуків були вилучені речові докази, включаючи мобільні телефони, транспортні засоби і зброю. Поліція продовжує розслідування і намагається встановити інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

Наразі сімом фігурантам висунуто підозри за кілька статей Кримінального кодексу України, серед яких катування, незаконне позбавлення волі, розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Затримання викликало широкий резонанс у суспільстві, і Третя штурмова бригада активно співпрацює з правоохоронними органами, щоб встановити всю правду про події.