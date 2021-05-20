Автопарк служби екстреної медичної допомоги поповнили автівками на близько 29 млн. грн.

Урочистий захід відбувся за участю голів Тернопільських обласної адміністрації та обласної ради та очільниці управління охорони здоров’я ТОДА Ольги Ярмоленко.

Автомобільний парк служби екстреної (швидкої) медичної допомоги Тернопільської області поповнився 13 спеціалізованими автомобілями швидкої допомоги, зокрема й п’ятьма – вищого класу. Їхня вартість становить близько 29 млн. грн.

«Пандемія COVID-19 є найбільшим викликом. Вона принесла нам багато проблем. Але в такий час маємо й позитивний момент – це придбання сучасних автомобілів для Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

І це великий вклад у розвиток медицини нашої області. Адже ми знаємо, що вчасно надана медична допомога – це збережене життя», – наголосив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш .

Він особисто подякував всім медикам, які сумлінно виконують свою роботу та рятують людські життя.

Михайло Головко . «Сьогодні ми передаємо 13 нових автомобілів обласному Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Їх придбано задля покращення якості надання медичної допомоги та вчасності доїзду до пацієнта», – зазначив голова Тернопільської облради

Відмінністю автомобілів типу С від В є їхнє облаштування. Це надає можливість надавати всю необхідну реанімаційну допомогу хворим просто на місці, повідомила очільниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Серед 13 закуплених автомобілів є п’ять вищого класу, що дозволяє миттєво спостерігати за станом хворого – додала вона. – Обидва типи «В» і «С» – є автомобілями спецбригад.

Ольга Ярмоленко зазначила, що «нові автомобілі сертифіковані Міністерством охорони здоров’я та облаштовані сучасним обладнанням за європейськими стандартами.

– Відтак, прослужать довше та дозволять бригадам швидше приїжджати на виклики. Адже з 1 січня змінилися нормативи доїзду швидких: 10 хвилин у критичних випадках і 20 хвилин – в екстрених. Тому нові автомобілі – це, насамперед, врятовані життя людей – зазначила вона.

Транспортні засоби на базі CITROEN JUMPER типу «С» зі вдосконаленою дихальною апаратурою передано Тернопільській, Теребовлянській, Кременецькій, Чортківській та Бережанській станціям Е(Ш)МД для надання медичної допомоги та транспортування на далекі відстані важкохворих пацієнтів.

Інших вісім спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги типу «В» – підстанціям № 2, №3 Тернопільської станції Е(Ш)МД, Зборівській, Збаразькій, Борщівській та Шумській підстанціям, а також пунктам постійного базування бригад Е(Ш)МД м. Хоростків та смт. Березовиця.

Вітаючи з такою подією, директор КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ТОР Михайло Джус подякував керівництву області за співпрацю та підтримку у розвитку та оснащенні автопарку «швидких» області.

Він додав, що Центр має намір цьогоріч придбати ще 10 автомобілів (швидкої) медичної допомоги. Адже такий транспорт кардинально відрізняється від тих, що були раніше. Нові «швидкі» дають змогу надати медичну допомогу та рятувати людські життя на місці. ________ Відзначимо, що автомобільний парк служби екстреної (швидкої) медичної допомоги Тернопільської області налічує 127 автомобілів типу «В» та 9 типу «С». Із загальної кількості автомобілів, 38 одиниць – з терміном експлуатації понад десять років.