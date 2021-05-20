4 людини померли: статистика COVID-19 на Тернопільщині знову невтішна
141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 20 травня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 4
– чоловік 59 р. м. Тернопіль
– жінка 86 р. с. Печорна Чортківський район
– чоловік 79 р. с. Гаї-За-Рудою Тернопільський район
– жінка 72 р. с. Джуринська Слобідка Чортківський район
одужало – 355 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 764
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 68703 особи;
одужало – 63640 осіб;
летальних випадків – 1151 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7380 (6952 одужало, 126 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1485 (1341 одужало, 31 летальних)
– Тернопільський район – 41892 (38523 одужало, 663 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 19369 (17275 одужало, 300 летальних)
– Чортківський район – 19431 (18165 одужало, 359 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2728 (2432 одужало, 28 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (26 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 2
• Кременецька міська ОТГ – 7
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 15
Тернопільський район (91 особа):
• Байковецька сільська ОТГ – 1
• Бережанська міська ОТГ – 5
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 6
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 3
• Залозецька селищна ОТГ – 9
• Збаразька міська ОТГ – 5
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 1
• Козлівська селищна ОТГ – 3
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 1
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 5
• Підгороднянська сільська ОТГ – 5
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 2
• Скориківська сільська ОТГ – 1
• Теребовлянська міська ОТГ – 0
• Тернопільська міська ОТГ – 42
Чортківський район (24 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 3
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 1
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 6
• Монастириська міська ОТГ – 2
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 2
• Чортківська міська ОТГ – 2