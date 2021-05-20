У Тернопіль із Києва привезли пробну модель Парафільного костелу у бронзі (фото)

У Тернополі прибула бронзова копія парафіяльного костелу у мініатюрі.

“Мої добрі знайомі та колеги художник Dmytro Muljarchuk та архітектор Володимир Кріса продовжують життя проекту Бронзовий Тернопіль, – відзначив тернополянин Тарас Циклиняк. – Днями із Києва приїхала чергова пробна модель Парафільного костелу. Незважаючи на те, що давно відійшов від теми минулого Тернополя, тішуся їхнім успіхами та всяко підтримую. Мав нагоду наклацати для них фото. Представлена модель є комерційною частиною проекту Бронзовий Тернопіль, а тому кожен бажаючий зможе замовити її у Dmytro Muljarchuk“.

До слова:

Тернопільський парафіяльний костел Матері Божої Неустанної Помочі (пол. Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnopolu) — римо-католицький парафіяльний храм у Тернополі, що існував із 1908 до 1954 року в центральній частині міста (тепер на його місці ЦУМ).