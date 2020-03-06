Автозлодії у Тернополі «зірвали джек-пот»

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції документували два факти крадіжок з транспортних засобів. Через свою безпечність один з потерпілих позбувся майже 100000 американських доларів, а інший 40000 гривень.

Із заявою до працівників поліції звернувся житель обласного центру. 41- річний тернополянин припаркував автомобіль поблизу торгового центру, а повернувшись виявив зникнення готівки. Зовнішніх пошкоджень потерпілий не виявив, адже зловмисники проникли в середину відсканувавши сигнал центрального замка. На все про все крадіям знадобилося менше 10 хвилин – саме стільки не було власника іномарки. Як наслідок краянин позбувся 2 470 080 гривень.

Ще один потерпілий втратив 40 000 гривень, які залишив в салоні транспортного засобу. Невідомі особи проникли в середину та привласнили чоловіку сумку й всі матеріальні цінності.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують тернополянам та гостям краю, не залишати цінних речей у салоні автомобіля. Найчастіше приманкою для крадіїв стають автомагнітоли, ноутбуки, жіночі сумки, барсетки, документи, особисті речі.

Окрім цього поліцейські зазначають, що зловмисники потрапляють в салон автівок за допомогою спеціального приладу – автограбера. Він сканує її сигнал і потім відчиняє машину, посилаючи «підробку». Оскільки все відбувається вдень і в людному місці, перехожі не звертають на це увагу.

Сигнал з пульту сигналізації можна перехопити простим пристроєм. Якщо система сигналізації більш продумана, то зачиняється і відчиняється машина різними сигналами, і одного сканування буде недостатньо. Але й тут зловмисники знаходять вихід. Вони просто на своїй машині падають на хвіст жертві і чекають, поки вона не зачинить і не відчинить машину знов. Таким чином за наступним разом можна спокійно знімати автівку з сигналізації.

Найефективніший метод захисту від такого способу крадіжки– це використання діалогової (двосторонньої) системи. Вона нагадує схему свій-чужий, коли за визначеним алгоритмом основний блок сигналізації ставить брелоку «питання» у вигляді коду, а той його розшифровує і відправляє сигнал назад. Система звіряє його з правильною «відповіддю» і відчиняє машину. Проте і такий підхід не дає 100% надійності. В інтернеті є інформація, що такі системи теж зламуються, хоча й з більшими труднощами.

Суттєво підвищити безпеку автомобіля можуть різноманітні системи фізичного захисту. А щоб постійно знати, що відбувається з автомобілем, можна використовувати сигналізацію з GSM-модулем. Цей пристрій по стільниковому зв’язку передає на смартфон господаря інформацію стосовно спрацювання сигналізації, відчинення дверей чи багажника, увімкнення двигуна, спрацювання датчика удару.

Якщо ваш автомобіль все ж таки обікрали – не торкайтесь транспортного засобу і в жодному разі не сідайте за кермо. Одразу телефонуйте на лінію «102». Оглядаючи пошкодження автомобіля або наявність особистих речей – ви знищуєте всі речові докази і мінімізуєте шанси встановити злочинця.

Пам’ятайте – лише ваша пильність та передбачливість убезпечить вас від того, щоб не стати жертвою злочину.