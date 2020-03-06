13:31 | 6.03.2020
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Новини Тернополя 

Школярі з Тернополя зібрали корм для безпритульних тварин

Irena 1 Views Прокоментуй!

Кінець зими – важкий час для безпритульних тварин, тому школярі вирішили влаштувати таку акцію та допомогти із харчуванням.

Разом з педагогами учні Тернопільської спеціалізованої школи І-III ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов зібрали кілька десятків кілограмів корму для безпритульних тварин. 

  • Відповідно до листа Управління освіти і науки ТМР  N 229/04 від 05.02.2020 року “Про участь у V Всеукраїнської благодійної акції “Нарру Мяу для Мурчика” учні школи зібрали 32,4 кг корму та харчів для тварин на суму 2556 грн. Додатково ще зібрали 730 грн., — повідомляє адміністрація навчального закладу.

Важливо з дитинства виховувати почуття відповідальності та піклування, а турбота про чотирилапих друзів – прекрасна нагода, щоб навчитися цьому.

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