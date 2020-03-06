Школярі з Тернополя зібрали корм для безпритульних тварин

Кінець зими – важкий час для безпритульних тварин, тому школярі вирішили влаштувати таку акцію та допомогти із харчуванням.

Разом з педагогами учні Тернопільської спеціалізованої школи І-III ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов зібрали кілька десятків кілограмів корму для безпритульних тварин.

Відповідно до листа Управління освіти і науки ТМР N 229/04 від 05.02.2020 року “Про участь у V Всеукраїнської благодійної акції “Нарру Мяу для Мурчика” учні школи зібрали 32,4 кг корму та харчів для тварин на суму 2556 грн. Додатково ще зібрали 730 грн., — повідомляє адміністрація навчального закладу.

Важливо з дитинства виховувати почуття відповідальності та піклування, а турбота про чотирилапих друзів – прекрасна нагода, щоб навчитися цьому.