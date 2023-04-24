Аж суд змусив “Тернопільводоканал” надавати послуги

Тернополянка Наталія Я. звернулась із позовом до суду і просила захистити її права споживача – зобов’язати КП “Тернопільводоканал” надавати їй послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, опломбувати і взяти на абонентський облік лічильник обліку води в її квартирі й нараховувати платню відповідно до обсягу спожитої води.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивачка зазначила, що 30 грудня 2021 року в м. Тернопіль по вул. Любомира Гузара прийнято в експлуатацію церкву та багатоквартирний житловий будинок, одна з квартир в якому належить їй.

На початку січня 2022 року співвласники передали управління та обслуговування будинком дочірньому підприємству “МЖК ІрЛАГА” Товариства з обмеженою відповідальністю “МЖК ІрЛАГА” (надалі – ДП “МЖК ІрЛАГА” ТОВ “МЖК ІрЛАГА”). Упродовж січня було зареєстровано права власності на житлові та нежитлові приміщення у будинку, укладено договори на електро- та газопостачання. Також управитель звернувся із заявою до КП “Тернопільводоканал” та просив приєднати будинок із церквою до мережі централізованого водопостачання і водовідведення.

Працівники підприємства опломбували загальнобудинковий лічильник і запірні крани внутрішньобудинкових водопровідних мереж, провели за це оплату, але до мережі централізованого водопостачання та водовідведення комплекс не підключили. Внаслідок чого у період воєнного стану житловий будинок залишився без водопостачання та наявності води для пожежогасіння. Тим часом, у будинку проживали внутрішньо переміщені особи, які втратили житло, але на місці тимчасового проживання були позбавлені елементарних побутових зручностей з вини природного монополіста.

Надалі, оскільки співвласники житлового будинку не обрали модель управління будинком, Наталія Я., керуючись п. 5 ст. 13 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, 18 березня 2022 року особисто звернулась до КП “Тернопільводоканал” із Заявою–приєднання до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Для цього на офіційному веб-сайті комунального підприємства вона заповнила форму заяви. Проте комунальне підприємство відмовилось укласти з нею договір щодо надання послуг. Тому за захистом своїх прав споживача Наталія Я. звернулась до суду і просити зобов’язати КП “Тернопільводоканал” надавати їй послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, взяти на абонентський облік та опломбувати лічильник обліку води і нараховувати платню відповідно до показників засобів обліку спожитої води.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 9 грудня 2022 року позов Наталії Я. до КП “Тернопільводоканал”, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, – ДП “МЖК ІрЛАГА” ТОВ “МЖК ІрЛАГА”, – задоволено частково. Зобов’язано КП “Тернопільводоканал” надавати позивачці послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, ввести в експлуатацію і опломбувати засіб обліку води в її квартирі. У задоволенні решти позовних вимог – відмовлено.

Не погодившись із судовим рішенням, КП “Тернопільводоканал” подало апеляційну скаргу та просило відмовити Наталії Я. у задоволенні позову. При цьому відповідач стверджував, що позивачка не зверталась до комунального підприємства. Натомість було два звернення (21 березня 2022 року та 3 травня 2022 року) ДП “МЖК ІрЛАГА” ТзОВ “МЖК ІрЛАГА” стосовно забезпечення споживачів послугою централізованого водопостачання та водовідведення, без обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Але заявнику було відмовлено в укладенні договору, оскільки він не підтвердив свої повноваження діяти від імені співвласників багатоквартирного будинку.

Також КП “Тернопільводоканал” звернув увагу ДП “МЖК ІрЛАГА” ТзОВ “МЖК ІрЛАГА”, що замовник будівництва не привів у відповідність до фактичного будівництва містобудівні документи та не виконав монтаж водомірного вузла за проєктною документацією.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально перевіривши матеріали цивільної справи в межах апеляційної скарги, прийшла до висновку, що рішення суду першої інстанції базувалось на засадах верховенства права, було законне та обґрунтоване.

Правовідносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (виконавцем) та фізичною особою (споживачем), яка отримує послуги з централізованого постачання гарячої води, врегульовано Законом України “Про захист прав споживачів”, Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, Законом України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, Законом України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, Законом України “Про теплопостачання”.

Колегія суддів критично оцінили доводи апелянта, що монтаж водомірного вузла підключення багатоквартирного житлового будинку та церкви не відповідав технічним умовам, складеним головним інженером КП “Тернопільводоканал” 6 серпня 2014 року. Оскільки в Акті обстеження підключення даного об’єкта від 3 березня 2022 року в графі “Стан виконання” умов водопостачання та водовідведення зазначено “Виконано”.

Крім того, в апеляційній скарзі КП “Тернопільводоканал” посилався на відповідь Тернопільської міської ради від 30 червня 2021 року, що на Порталі державної електронної системи у сфері будівництва відсутня будь-яка інформація стосовно ведення будівельних робіт за вказаною адресою, виданих дозволів, сертифікатів та декларацій щодо стану готовності комплексу за згаданою адресою. Проте матеріали справи містять Сертифікат про прийняття в експлуатацію житлового будинку та церкви за адресою: вул. Любомира Гузара м. Тернопіль, виданий на підставі рішення Державної інспекції архітектури та містобудування України від 30 грудня 2021 року. І цей Сертифікат є чинним.

Також безпідставними колегія суддів визнала доводи апелянта, що ДП “МЖК ІрЛАГА” ТОВ “МЖК ІрЛАГА” не підтверджено статус управителя вказаного житлового будинку. Однак у судовому засіданні управитель указав, що на офіційному сайті Товариства розміщено публічний договір, який підтвердив його право представляти інтереси власників квартир. Разом із тим, із заявами про приєднання до централізованого водопостачання та водовідведення звертались власне власники квартир, а директор Товариства лише приніс і подав до канцелярії КП “Тернопільводоканал” їхні заяви стосовно приєднання до публічного договору, розміщеного на офіційному сайті підприємства – монополіста. У разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку не обрали модель договірних відносин, відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.

Проаналізувавши встановлені обставини справи та зібрані докази в їх сукупності, колегія суддів прийшла до переконання, що позивачка Наталія Я. та управитель багатоквартирного житлового будинку і церкви ДП “МЖК ІрЛАГА” ТОВ “МЖК ІрЛАГА” вчинили усі визначені законом дії та дотримались вимог для отримання послуг із водопостачання та водовідведення КП “Тернопільводоканал”.

Щодо позовних вимог Наталії Я. зобов’язати КП “Тернопільводоканал” нараховувати їй платню за спожиті послуги відповідно до засобів обліку спожитої води, колегія суддів зазначила, що такі повноваження належить виключно до компетенції КП “Тернопільводоканал”, а тому у суду відсутні підстави для задоволення позову в цій частині.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу КП “Тернопільводоканал” залишила без задоволення, а рішення Тернопільського міськрайонного суду від 9 грудня 2022 року – без змін.