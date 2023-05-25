Барбара Стрейзанд має вишиванку з тернопільськими орнаментами
Відома америанська акторка та співачка Барбара Стрейзанд показала вишиванку, яку отримала від United24 💙💛
На цій сорочці вишитий орнамент, притаманний Тернопільщині.
Раніше Барбара пожертвувала 240 тисяч доларів на медичну допомогу для України.
Барбара Стрейзанд. Жінка, яка має українське коріння, її дідусь і бабуся з Галичини, мешкали у Бучачі і Бережанах. Жінка, яка своїм життям, успіхом, позицією, демонструє, як важливо залишатися собою, не перекроювати себе внутрішньо і зовнішньо під стандарти навколо, вказівки «зверху» або чиєсь бачення.
Жінка, яка попри свої не голлівудські дані отримала всі головні нагороди сцени: Оскари (аж два), Золотий глобус, Еммі, Ґреммі.
Жінка, яка сказала геніальну фразу: «Життя занадто коротке, тому починайте з десерта».
📷 Barbra Streisand