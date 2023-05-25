На Тернопільщині, під час тренування, загинула 15-річна спортсменка. Оновлено

Трагічний випадок стався 24 травня в м. Кременець, а саме на «Кременецькій санній трасі».

Як стало відомо «Погляду», під час тренування загинула 15-річна жителька с. Жолоби Кременецької територіальної громади, яка отримала травми несумісні з життям. Дівчина була ученицею Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи “Колос”.

За інформацією поліції Тернопільської області, у ході перевірки поліціянти встановили, що нещастя трапилося під час тренувань в селі Млинівці на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту, які проходили під наглядом тренера закладу.

Під час спуску по санній трасі відламався фрагмент дерев’яної дошки і травмував спортсменку. Ушкодження виявилися несумісними із життям. Дев’ятикласниця загинула на місці події.

Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу. Триває слідство.

Нагадаємо, саме у власності навчально-спортивної бази цієї школи перебуває санна траса, єдина в Україні траса з дерева. Вона побудована на початку 1970-х років площею 6 га, довжиною траси 1157 м та перепадом висот 94 м та 15 поворотами. Максимальна розрахункова швидкість – 112 км/год, максимальний нахил активної частини – 20%.