Барсетку, наповнену наркотиками, знайшов у Тернополі місцевий житель

На лінію “102” зателефонував тернополянин та повідомив, що біля свого подвір’я на вулиці Стадникової знайшов барсетку з підозрілим вмістом. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Додзвонювач розповів, що чорну барсетку на дорозі побачив ще вранці 23 травня. Сумку не відкривав, а повісив збоку на паркані з надією, що повернеться господар. Проте, коли ввечері чоловік повернувся додому, сумка залишалася на місці. Заглянувши до середини, виявив чимало закладок.

Поліціянти сумку вилучили. У ході перевірки з’ясувалося, що в барсетці було 155 закладок з амфетаміном та солями. На чорному ринку вміст сумки вартує майже 155 тисяч гривень.

Даний факт дізнавачі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 ККУ. Вилучене направили на експертизу. Триває слідство.