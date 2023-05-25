На Тернопільщині триває робота з розбудови системи цивільного захисту в громадах

Органами місцевого самоврядування у співпраці з Головним управлінням ДСНС України у Тернопільській області активно створюються добровільні та місцеві пожежні команди. Сьогодні одна з таких команд заступила на чергування в селі Лошнів Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району.

Новоствореному пожежному формуванню вручили формений одяг, спеціальне обладнання та спорядження, а також пожежний автомобіль. Лошнівська добровільна пожежна команда підсилить 12-у державну пожежно-рятувальну частину, що функціонує на території Теребовлянської громади. В зону обслуговування новоствореного підрозділу увійдуть села Лошнів, Сущин й Остальці та понад 2 тисячі їх мешканців. На чергування заступлять добровольці – небайдужі громадяни, які вирішили зробити свій внесок у забезпечення безпеки громади. Вони є першими помічниками професійних рятувальників, людьми, які готові кинути всі свої справи на час виклику, аби врятувати чиєсь життя, або вберегти майно від пожежі.

Тепер в межах Теребовлянської ТГ окрім підрозділу ДСНС безпеку мешканців додатково забезпечують ще 2 пожежних формування, створених органами місцевого самоврядування. Сьогоднішня подія – є позитивним прикладом свідомого ставлення до питань пожежної та техногенної безпеки громади. Адже боєздатна добровільна пожежна команда це інвестиція у безпеку району, у десятки врятованих життів та збережене від вогню майно.