Батькам тернопільських першокурсників показали, як навчаються їх діти

Минулої суботи на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка провели збори батьків першокурсників.

Як зазначено в повідомленні офіційного сайту вишу, декан факультету, заступники декана з навчальної та виховної роботи, завідувачі кафедр, куратори академічних груп та викладачі, які працюють на першому курсі, радо спілкувалися з батьками. Зокрема, декан доц. Місько В. В. наголосив на вимогах до навчально-виховного процесу та перспективах подальшого навчання на історичному факультеті. Заступники декана з навчальної та виховної роботи – доц. Морська Н. Л. та доц. Ятищук О. В. зупинилися на основних проблемах адаптації до нових умов і реалій навчання, окреслили перші результати й досягнення студентів у навчальній та виховній діяльності на факультеті.

Професори факультету Алексієвець М. М., Бармак М. В., Зуляк І. С. та доцент Кіцак В. М. обґрунтували специфіку навчання на першому курсі, важливість цього етапу у становленні й підготовці молодих дослідників, проаналізували основні форми і методи навчальної роботи, розкрили специфіку роботи з історичними джерелами, вказали на успіхи та окремі труднощі студентів з конкретних дисциплін. Куратори академічних груп доц. Морська Н. Л. та доц. Валіон О. П поділились враженнями від роботи із студентами 11 та 12 груп, зазначили, що студенти-історики першого курсу активні, творчі, креативні, відповідальні.

Для батьків показали того дня відеоролик із посвяти у студенти, презентували студентське життя та продемонстрували творчі здібності першокурсників.

Згодом батьки мали змогу поспілкуватися з кураторами груп, які розповіли про динаміку навчальної успішності студентів на основі аналізу академічного журналу та зведеної атестації навчальних досягнень студентів. Розглянули питання позанавчальної діяльності першокурсників, зокрема, особливості виховного процесу на факультеті та матеріально-технічні й побутові умови проживання в гуртожитку.