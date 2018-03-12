Що святкували сьогодні тернопільські патрульні?

Сьогодні на території Управління патрульної поліції Тернопільської області відбулися урочистості з нагоди другої річниці функціонування патрульної поліції на території краю. Рівно два роки тому 209 полісменів склали присягу на вірність українському народу перед громадою Тернопілля. Про це повідомляє прес-служба управління.

З нагоди річниці на урочистості завітали представники органів місцевого самоврядування. Зі словами вдячності до поліцейських звернувся голова ОДА Степан Барна.

– Приємно стверджувати той факт, що саме ви поліцейські не гонитесь за кількістю винесених постанов, а за дотримання правопорядку на вулицях та автошляхах краю. Я щоденно бачу цей ентузіазм в ваших очах та поведінці. Очільник патрульної поліції Богдан Шевчук зазначив, що впродовж 730 днів, поліцейські склали більше тридцятисеми тисяч адміністративних матеріалів, з них 1652 протоколи за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Також він повідомив, що штат працівників й надалі збільшуватиметься у зв’язку із розширенням службових обов’язків. На сьогоднішній день кількість особового складу патрульних складає 268 чоловік і ще не кінцевий результат. Найкращих працівників нагородили різноманітними грамотами та нагородами.