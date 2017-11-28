Список депутатів та чиновників, які зазіхають на чужу землю у Тернополі

Тернополяни знову б’ють на сполох – трьом горе-депутатам та п’ятьом чиновникам нетерпиться втулити багатоповерхівку на вкраденій частині нашої прибудинкової території. Про це у мережі Фейсбук пише Володимир Леонтюк.

Завершилась робота утвореної міським головою комісії по проблемному земельному питанні по вулиці Галицькій. Адже там, завдяки змінам до генерального плану міста, стало можливим будувати багатоповерхівку там

Але щоб це сталось, то потрібне ще одне заключення рішення міської ради – по зміні цільового призначення земельної ділянки поряд наших будинків з індивідуальної забудови на багатоквартирну.

І хтось дуже-дуже сильно лобіює це питання. Картина сумна. Плачевна.

Склалось враження, що комісія утворена з метою окозамилювання. Увійшли до неї переважно чиновники та лояльні до забудівника депутати, – пише Володимир Леонтюк.

Список депутатів, котрі не чують прохань та аргументів сотень мешканців будинків №43 і №45 по вулиці Галицькій:

1. Володимир БЛІХАР – партія “Народний контроль” (голова фракції!).

2. Назарій РЕДЬКВА – партія “Свобода” (голова фракції!).

3. Юрій СМАКОУЗ – партія “Блок Петра Порошенка Солідарність”.

І ще одностайні антинародні горе-чиновники: Чорна Ю.О., Дивак Н.С., Сисюк А.Г., Михальчук О.Ю., Рогач Р.А.

На стороні людей виступили депутати Андрій Шкула і Петро Поврозник. Дякуємо!

Не взяли участь в голосуванні Петро Ландяк, Тарас Серетний і Віктор Шумада.

Надіємось, що Віктор Шумада не взяв участь в голосуванні випадково. Насправді дотепер він старався нам допомогти. Дуже розраховуємо на його чітку підтримку як депутата по округу та підтримку усіх його колег по фракції! Дякуємо за усю можливу підтримку на комісії депутатам Ігорю Турському та Івану Сороколіту. Просимо, наполягаємо та попереджаємо усіх депутатів на сесії не дослухатись до рекомендації явно упередженої комісії та НЕ ПІДТРИМУВАТИ рішення, котре дозволить почати проблемне будівництво і породить серйозний конфлікт у нас в дворах!