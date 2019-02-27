Батьки тернопільської Дюймовички, яка родилась вагою 540 грам, просять про допомогу
10 лютого на світ завчасно з’явилася крихітка Олеся, вагою всього 540 грам. Процес виходжування недоношених дітей є досить важким та дороговартісним, тому батьки просять небайдужих допомогти.
- Маленьке янголятко, якого ми так чекали, перебуває в реанімації. А ми, батьки щодня просимо Бога, щоб вберіг і захистив нашу крихітку.
Звертаюся до усіх не байдужих людей,з проханням підтримати фінансово Олесю.Процес виходжування глибоконедоношених дітей дуже важкий і дороговартісний. Будемо вдячні за кожну перераховану гривню, – просить про порятунок мама Лілія Мандзій.
Мандзій Лілія 0973021335 (мама)
Мандзій Володимир 0680317385 (батько)
Номер картки Приватбанку
5168 7573 9499 1782
Мандзій Володимир Сергійович
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