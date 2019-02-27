Батьки тернопільської Дюймовички, яка родилась вагою 540 грам, просять про допомогу

щодня просимо Бога, щоб вберіг і захистив нашу крихітку.

Звертаюся до усіх не байдужих людей,з проханням підтримати фінансово Олесю.Процес виходжування глибоконедоношених дітей дуже важкий і дороговартісний. Будемо вдячні за кожну перераховану гривню, – просить про порятунок мама Лілія Мандзій.