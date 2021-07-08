Бейбі-бокс чи гроші: тернопільські матусі тепер можуть обирати

Пакунок малюка або грошова компенсація. З 1 липня батьки немовлят можуть обирати між спеціально складеним пакунком, зі всім необхідним для дитини та грошима. Раніше ж, держава цей вибір робила за батьків.

І от з прийняттям нових норм, все ж у Тернополі новоспечені батьки не мають альтернативи, адже на даний момент «пакунків малюка» немає. Про це розповіла медична директорка з дитинства та пологової роботи КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» Ольга Сидорчук, пишуть Тернопіль1.

За її словами – пакунків немає вже близько 4-хмісяців. Проте, це компетенція міністерства соціальної політики, лікувальний заклад був місцем розповсюдження, де мами могли отримати.

А якщо говорити про гроші, які отримає сім’я, то ця сума приблизно дорівнює вартості всіх речей, які знаходяться у бебі боксах. Тобто – 6 039 гривень. Після народження дитини у батьків є рік щоб вирішити, що їм більше потрібно. За наявності, пакунок можна отримати на місці, в пологовому, а от щоб взяти фінансову соціальну допомогу коштами – потрібно зайнятись паперовою роботою.

Зокрема, як пояснив начальник управління соціальної політики ТМР Володимир Сулима, спершу слід подати заяву в управління соцполітики. До неї додати рахунок, який відкривають тільки в приватбанку. Також необхідна довідка з пологового будинку, про те, що мама не отримувала пакунку малюка.

До цих документів також потрібно додати копію паспорта та індифікаціний код. Після цього інформацію обробляють та призначають грошову компенсацію. За ці кошти батьки можуть купляти речі тільки в магазинах, які мають укладений договір з Міністерством соціальної політики. У Тернополі таких – 30.

Як зазначив Володимир Сулима, цьогоріч майже 900 мам отримали пакунок малюка, а компенсацію – 535. З цього зрозуміло, що жінки надають перевагу більше бебі-боксу.

До слова, коли в тернопільських пологових знову з’являться «пакунки малюка» поки що не відомо, проте грошову допомогу можна оформити в будь-який момент у місцевому управлінні соціальної політики.