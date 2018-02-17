Тернопільські рятувальники незабаром матимуть інший вигляд

14 лютого Кабінет Міністрів України затвердив нову форму для вітчизняних рятівників.

Уряд затвердив описи та зразки форменого одягу, а також відповідні знаки розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та норми забезпечення форменим одягом.

Відтак, у розпорядженні українських рятувальників і рятувальниць будуть утеплені куртки темно-синього кольору з плащової тканини, кітелі, светри, напівхлопкові штани, сорочки блакитного і білого кольорів та плащі-накидки.

Крім того, на формі будуть нашивки із написом ДСНС та Ukrainian rescuer, а також нашивка у вигляді прапора України. Буде змінено і колір та форму погон.