У Чорткові злодії намагалися здати в пункт прийому металобрухту чужі двері та огорожу

Чортківські правоохоронці задокументували факт крадіжки двома жителями районного центру. Зловмисники спокусилися на чуже майно, аби заробити на здачі металобрухту, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Один з підозрюваних проник до чужого гаражного приміщення і, скориставшись тим, що господар на деякий час вийшов та не зачинив воріт, потягнув металеві двері. Вартість втраченого потерпілий оцінив у півтисячі гривень. Інший зловмисник спокусився на огорожу з сусідського маєтку, а також прихопив 80 відрізків арматури.

Накрадене зловмисники намагалися здати до пункту прийому металобрухту, проте планам збагачення завадили поліцейські.

Сьогодні щодо раніше судимого 32-річного чортківчанина ведеться досудове розслідування за частиною 1 статті 185 ККУ, а 28-річному жителю райцентру інкримінують крадіжку з проникненням – частина 3 статті 185 ККУ.