Без роботи залишилися майже 900 працівників РДА

Якщо на підприємствах, в організаціях, установах передбачається масове вивільнення працівників, фахівці служби зайнятості надають ряд послуг та консультацій як роботодавцю, так і вивільнюваним працівникам. Так, до моменту вивільнення працівників, на початку лютого 2021 року, працівники місцевих підрозділів служби зайнятості Тернопільщини провели зустрічі з керівництвом та з вивільнюваними працівниками РДА, під час яких мова йшла про актуальні на ринку праці вакансії, соціальні послуги служби зайнятості. Паралельно відбулися зустрічі з головами ОТГ, на яких сторони обговорили професійний склад вивільнюваних з РДА працівників та можливість їх працевлаштування у громадах.

За інформацією ОДА Тернопільщини до реформи районних держадміністрацій в усіх 17 установах було 1332 працівники. Після утворення трьох РДА, в них працюватимуть 442 особи.

Станом на 15 лютого ц.р. за сприяння служби зайнятості області 91 колишній працівник РДА вже був працевлаштований. Більшість з них – в об’єднані територіальні громади, міськради, новостворені РДА, а також до місцевих роботодавців. У місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини було зареєстровано 48 безробітних з числа вивільнених працівників РДА, яким продовжується пошук прийнятних місць праці.

До слова, на 1 лютого 2021 року служба зайнятості Тернопільщини оперувала інформацією про наявність 894 вакансій, з них 434 – для службовців. Найбільше шансів знайти роботу мали держслужбовці (їм пропонували 67 варіантів працевлаштування), працівники освіти (29 вакансій), бухгалтери (28), менеджери (21), інженери (15), старости сіл і адміністратори (по 11 вакансій) та ін.

«Якщо таким працівникам не вдасться знайти роботу в державних установах, то, звичайно, будемо шукати в інших роботодавців, яким також потрібні кваліфіковані бухгалтери, економісти чи менеджери, – розповів директор Тернопільського ОЦЗ Василь Олещук. – Кожному, хто звертається до служби зайнятості в пошуку роботи буде запропоновано вакансії, що відповідають його досвіду роботи та фаху; будуть враховані побажання щодо працевлаштування в інших видах трудової діяльності».

Кар’єрний радник під час індивідуальної бесіди з клієнтом також врахує ступінь його трудової активності та мобільності, обставини, які можуть бути перешкодою при працевлаштуванні; за потреби – порадить пройти профнавчання чи підвищення кваліфікації; обговорить можливості відкриття власної справи. При бажанні, окремі категорії осіб з числа вивільнених працівників РДА можуть безкоштовно отримати ваучер на навчання для підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці.

Вивільненим працівникам РДА служба зайнятості Тернопільщини готова максимально сприяти у працевлаштуванні!

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 23-49-77)