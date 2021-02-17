На Тернопільщині через негоду швидкі застрягли в переметах

Минулої доби, 16 лютого, рятувальники не залишалися без роботи.

Так, з самого ранку о8:42 в с. Сошище Кременецького (Шумського) району черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини залучався на допомогу бригаді екстреної медичної допомоги, яка не змогла доїхати на виклик.

Долаючи снігові замети рятувальники дістались до місця призначення та в оперативному автомобілі, у супроводі медпрацівників, провели транспортування хворої дитини, 2006 р. н., до Шумської міської лікарні.