На центральній площі Тернополя розпочався демонтаж новорічної ялинки

Працівники комунального підприємства “Тернопільміськсвітло” розпочали демонтаж новорічної ялинки у центрі Тернополя. Про повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський.

За його словами, саме це комунальне підприємство є балансоутримувачем головної ялинки обласного центру. Воно відповідає за її встановлення, демонтаж і збереження.

“У розібраному стані штучне дерево та гірлянди чекатимуть наступних новорічних свят”.

Фото: Богдана Сарабун/Суспільне Тернопіль Із ялинки зняли верхівку

Нагадаємо, центральна ялинка міста заввишки 18,5 м. Перед новорічними святами до неї докупили близько 200 нових іграшок. Також відремонтували гірлянди, яким три роки.

На засвічення вогнів цієї ялинки, в минулому році прийшло близько тисячі осіб.

Суспільне.