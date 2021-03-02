Безкоштовно вдосконалити англійську мову можна щовівторка у Тернопільській бібліотеці

Зустрічі відбуваються щовівторка о 18:00 год. у відділі літератури іноземними мовами при Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Розмовну англійську мову через скайп в ігровій формі викладає волонтер Alonzo Hudkins.

«Cathy’s Cards» – гра, яка допомагає розвивати розмовні навички та краще пізнавати один одного.

«Під час зустрічі можна збільшити свій словниковий запас, вдосконалити навички розмовної англійської, покращити навички аудіювання, слухаючи мову оригіналу», – розповідають у бібліотеці.