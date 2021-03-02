14:01 | 2.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Жителі двох сіл на Тернопільщині за тиждень гуртом прибрали узбіччя своїх доріг

Irena 0 Views Прокоментуй!

Т̲о̲й̲ ̲я̲с̲к̲р̲а̲в̲и̲й̲ ̲п̲р̲и̲к̲л̲а̲д̲ ̲к̲о̲л̲и̲ ̲с̲т̲а̲р̲о̲с̲т̲а̲ ̲н̲а̲ ̲с̲в̲о̲є̲м̲у̲ ̲м̲і̲с̲ц̲і̲!̲

📌М̳о̳в̳а̳ ̳п̳і̳д̳е̳ ̳п̳р̳о̳ ̳с̳т̳а̳р̳о̳с̳т̳у̳ ̳с̳і̳л̳ ̳П̳е̳ч̳о̳р̳н̳а̳ ̳т̳а̳ ̳З̳е̳л̳е̳н̳и̳й̳ ̳Г̳а̳й̳ ̳-̳ ̳М̳а̳р̳і̳ю̳ ̳М̳и̳к̳о̳л̳а̳ї̳в̳н̳у̳ ̳Д̳а̳н̳и̳л̳ю̳к̳.̳

📌Староста є відповідальною особою перед громадою. Це складна робота, яка потребує не лише уваги, а й прийняття зважених рішень, участі у вирішенні місцевих проблем громади та перетворення громади на живий та активний механізм, який здатний плідно та щоденно співпрацювати. І від того, як староста може налагодити зв’язок із жителями свого населеного пункту, встановити конструктивний діалог, бути лідером територіальної спільноти, залежить майбутнє цієї громади.

📌Болючим питанням для новопризначеної старости Марії Миколаївни було питання благоустрою доріг у селах Зелений Гай та Печорна. Марія Миколаївна спільно із священнослужителями звернулися із проханням про допомогу у вирішенні цієї проблеми до своїх парафіян. Охочих відгукнулося чимало.

🛠Люди прийшли із своїм знаряддям та з ентузіазмом взялися до роботи. Цілий тиждень свідомі жителі сіл працювали на совість. Свіже повітря, спілкування, смачна їжа, працьовиті руки – і результат спільної праці не забарився!

🔰Заліщицька міська рада на чолі з головою Іваном Дроздом висловлює щиру вдячність Марії Миколаївні та жителям громади за такий вчинок, за те, що одні з перших взялися за вирішення проблеми благоустрою своїх населених пунктів. Адже кожен має почати з себе, своїм прикладом показати як потрібно любити та дбати про свою маленьку Батьківщину. Молодці! Приклад для наслідування!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *