Жителі двох сіл на Тернопільщині за тиждень гуртом прибрали узбіччя своїх доріг

Т̲о̲й̲ ̲я̲с̲к̲р̲а̲в̲и̲й̲ ̲п̲р̲и̲к̲л̲а̲д̲ ̲к̲о̲л̲и̲ ̲с̲т̲а̲р̲о̲с̲т̲а̲ ̲н̲а̲ ̲с̲в̲о̲є̲м̲у̲ ̲м̲і̲с̲ц̲і̲!̲

М̳о̳в̳а̳ ̳п̳і̳д̳е̳ ̳п̳р̳о̳ ̳с̳т̳а̳р̳о̳с̳т̳у̳ ̳с̳і̳л̳ ̳П̳е̳ч̳о̳р̳н̳а̳ ̳т̳а̳ ̳З̳е̳л̳е̳н̳и̳й̳ ̳Г̳а̳й̳ ̳-̳ ̳М̳а̳р̳і̳ю̳ ̳М̳и̳к̳о̳л̳а̳ї̳в̳н̳у̳ ̳Д̳а̳н̳и̳л̳ю̳к̳.̳

Староста є відповідальною особою перед громадою. Це складна робота, яка потребує не лише уваги, а й прийняття зважених рішень, участі у вирішенні місцевих проблем громади та перетворення громади на живий та активний механізм, який здатний плідно та щоденно співпрацювати. І від того, як староста може налагодити зв’язок із жителями свого населеного пункту, встановити конструктивний діалог, бути лідером територіальної спільноти, залежить майбутнє цієї громади.

Болючим питанням для новопризначеної старости Марії Миколаївни було питання благоустрою доріг у селах Зелений Гай та Печорна. Марія Миколаївна спільно із священнослужителями звернулися із проханням про допомогу у вирішенні цієї проблеми до своїх парафіян. Охочих відгукнулося чимало.

Люди прийшли із своїм знаряддям та з ентузіазмом взялися до роботи. Цілий тиждень свідомі жителі сіл працювали на совість. Свіже повітря, спілкування, смачна їжа, працьовиті руки – і результат спільної праці не забарився!

Заліщицька міська рада на чолі з головою Іваном Дроздом висловлює щиру вдячність Марії Миколаївні та жителям громади за такий вчинок, за те, що одні з перших взялися за вирішення проблеми благоустрою своїх населених пунктів. Адже кожен має почати з себе, своїм прикладом показати як потрібно любити та дбати про свою маленьку Батьківщину. Молодці! Приклад для наслідування!