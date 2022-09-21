БФ Ігоря Гуди «Твори добро» передав 16-тий позашляховик військовим ЗСУ

16-та автівка від благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори добро» уже їде на фронт до наших військових . Позашляховик передадуть відомому громадському діячу, патріоту, творцю кінострічки «Шлях поколінь» Михайлу Ухману, який сьогодні разом з героями ЗСУ боронить Україну від російського окупанта. Це уже четвертий автомобіль, який благодійний фонд придбав на прохання відомого українського режисера для потреб наших вояків на передовій.

Михайло Ухман:

– Зараз настав час, коли мало – вірити в ЗСУ. Потрібно бути частиною опору і частиною ЗСУ. Ворога переможе нація, яка прагне свободи! Боротьба перетворює народ у націю!

Слава нашим Героям і хай боронить Вас Бог!