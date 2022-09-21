17:29 | 21.09.2022
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БФ Ігоря Гуди «Твори добро» передав 16-тий позашляховик військовим ЗСУ

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16-та автівка від благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори добро» уже їде на фронт до  наших військових . Позашляховик передадуть відомому громадському діячу, патріоту, творцю кінострічки «Шлях поколінь» Михайлу Ухману, який сьогодні разом з героями ЗСУ боронить Україну від російського окупанта.  Це уже четвертий автомобіль, який благодійний фонд придбав на прохання відомого українського режисера для потреб наших вояків на передовій.

Михайло Ухман:

Зараз настав час, коли мало – вірити в ЗСУ. Потрібно бути частиною опору і частиною ЗСУ. Ворога переможе нація, яка прагне свободи! Боротьба перетворює народ у націю!

            Слава нашим Героям і хай боронить Вас Бог!  

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