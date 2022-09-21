Екс-міліціонера з Тернопільщини виправдали у справі про смертельну ДТП

Суд визнав Степана Старицького повністю невинуватим у зв’язку з недоведеністю його вини

Райсуд на Тернопільщині виправдав екс-міліціонера у справі про смертельну аварію. Степана Старицького підозрювали у наїзді влітку 2014 року на 19-річного Миколу Брегіна, внаслідок чого юнак помер. Втім, суд визнав недопустимими частину доказів у справі, зокрема, результати обшуку в помешканні чоловіка, під час якого вилучили автомобіль. Тож зрештою суддя Ігор Гудима повністю виправдав колишнього міліціонера у зв’язку з недоведеністю його вини.

Аварія сталась вночі 8 липня 2014 року. Тоді між селами Стриївка та Киданці Збаразької громади водій автомобіля ЗАЗ-ВІДА наїхав на 19-річного хлопця. Водій не зупинився, аби надати потерпілому першу допомогу, а поїхав з місця події. Згодом тіло постраждалого побачив інший водій, що їхав цією дорогою. Він же викликав поліцію і медиків. Бригада швидкої, що приїхала на виклик, лише констатувала смерть.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та ч.3 ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці). За кермом автомобіля перебував тодішній дільничий інспектор Збаразького райвідділу УМВС Степан Старицький. Уже після ДТП в 2014 році чоловіка звільнили з посади.

Як йдеться у вироку Збаразького райсуду, екс-правоохоронець своєї провини не визнав. За його словами, в ту ніч він був тверезий і не втомлений. В якийсь момент він помітив посеред дороги нерухоме тіло людини, намагався загальмувати, але зіткнення уникнути не вдалось. Чоловік не зупинився, аби перевірити чи все гаразд, а поїхав додому. Вже вдома він помітив побитий бампер та фару, а згодом звернувся у Збаразький відділок поліції і повідомив про інцидент.

Суд вирішив, що винуватість чоловіка недоведена. Зокрема, суддя Ігор Гудима відмовився брати до уваги протокол обшуку в помешканні Степана Старицького, бо він був проведений за годину до внесення відомостей про кримінальне провадження у ЄРДР. Тоді в ході обшуку вилучили автомобіль, який збив юнака. Але суд також відмовився вважати авто доказом у справі, бо обшук був проведений з порушенням.

Слідчий експертимент теж визнали недопустимим доказом. Крім того, виявилось, що в процесі розслідування одяг загиблого якимось чином загубився, тож висновок експерта щодо цих речових доказів теж визнали недопустимим.

«Оскільки стороною обвинувачення вина [підсудного] не доведена поза всякими сумнівами, встановлені в ході судового розгляду протиріччя у встановленні обставин злочину, а також доводи захисників та [підсудного] про його невинність, суд приймає всі сумніви про доведеність вини обвинуваченого на його користь», – йдеться у вироку.

Тож Степана Старицького визнали невинуватим та повністю виправдали. Автомобіль ЗАЗ повернуть власнику. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.