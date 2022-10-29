Заклади Тернопільської обласної ради допомагають воїнам та усім, хто постраждав від війни

– Приємно, що у мальовничому куточку нашого краю є місця, де наші воїни-захисники та діти із гарячих точок мають змогу оздоровитися тілом і душею, відчути у нас тепло і турботу. Окрім виконання професійних обов’язків, персонал реабілітаційних закладів Заліщицької громади підтримує ЗСУ та опікується переселенцями.

Через війну фінансування призупинилося. Сподіваємося, що після нашої перемоги вдасться звершити будівництво басейну для пацієнтів, які проходять реабілітацію, а також продовжити будівництво і реконструкцію інших закладів краю для підвищення ефективності послуг,