Байковецька ОТГ поповнилася ще двома сільськими радами

Нещодавно Тернопільською обласною державною адміністрацією подано до Центральної виборчої комісії пакет документів для призначення додаткових виборів депутатів сіл Ступки, Романівка та Ангелівка, які приєдналися до Байковецької ОТГ. Романівська та Ступківська сільські ради розпочали процес приєднання до Байовецької громади ще в минулому році. Остаточні рішення були прийнятті тільки тепер.

Протягом усього процесу добровільного приєднання вищеописаних громад, консультаційну та методологічну підтримку їм надавали директор та радники Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створено за сприяння Програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe.