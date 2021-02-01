Благодійники з Угорщини передали апарати ШВЛ для лікарень Тернопільщини
Власне, угорська благодійна організація Hungarian Interchurch Aid надає допомогу відповідно до найсуворіших професійних правил та правил прозорості в Угорщині та на міжнародній арені як член міжнародної спільноти.
– В час пандемії таке високотехнологічне обладнання стало вкрай необхідним. Звісно, апарат ШВЛ не є панацеєю від COVID-19, але він допомагає медикам у боротьбі з такими ускладненнями, як пневмонія, а в деяких випадках стає просто життєвонеобхідним для порятунку хворих – наголосила при передачі медичного обладнання начальниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.
Головний лікар Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Вадим Рудик теж висловив вдячність меценатам.
– Кожен новий апарат, який ми отримуємо, є ще одним шансом для збереження життя пацієнта, – додав він.
Як повідомили представники благодійної організації, Hungarian Interchurch Aid тісно співпрацює в Україні з різними проектами. Донедавна вони реалізовували такий проект по допомозі біженцям та вимушеним переселенцям російсько-української війни .
– Команда нашої благодійної організації стратегічно вирішила передати апарати ШВЛ даним лікарням, де вони будуть слугувати для збереження здоров’я та життя людей. В обраних медичних закладах використовують апарати штучної вентиляції легень під час лікування хворих коронавірусною інфекцією. Ми дуже радіємо, що таким чином можемо допомогти як Україні, так і Тернопільській області – зазначив регіональний представник благодійної організації Джуліано Стокіно-Вайс (Giuliano Stochino-Weiss), який спільно з колегами Голандом Гоздогом та Павлом Булгаковим супроводжували медвантаж до Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру та взяли участь в передачі даного обладнання лікарням міста та області.
Під час передачі благодійного медвантажу Ольга Ярмоленко разом зі заступником генерального директора КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР Олександром Савчуком поспілкувалась з представниками благодійної організації та висловила подяку благодійникам за посильний внесок, які вони роблять у спільну в світі боротьбу із пандемією COVID-19.