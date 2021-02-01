Благодійники з Угорщини передали апарати ШВЛ для лікарень Тернопільщини

Власне, угорська благодійна організація Hungarian Interchurch Aid надає допомогу відповідно до найсуворіших професійних правил та правил прозорості в Угорщині та на міжнародній арені як член міжнародної спільноти.

– В час пандемії таке високотехнологічне обладнання стало вкрай необхідним. Звісно, апарат ШВЛ не є панацеєю від COVID-19, але він допомагає медикам у боротьбі з такими ускладненнями, як пневмонія, а в деяких випадках стає просто життєвонеобхідним для порятунку хворих – наголосила при передачі медичного обладнання начальниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Головний лікар Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Вадим Рудик теж висловив вдячність меценатам.

– Кожен новий апарат, який ми отримуємо, є ще одним шансом для збереження життя пацієнта, – додав він.