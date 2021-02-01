Чергова перемога тернопільських лікарів

Одним із важких та життєво-загрозливих ускладнень COVID-19 є порушення системи згортання крові, що спричиняє небезпечні для життя людини тромбози судин. А одна із найнебезпечніших локалізацій тромбозу – це тромбоз судин, що кровопостачають кишківник (мезентеріальний тромбоз). Внаслідок цього відбувається інфаркт та некроз (змертвіння) відповідного відділу кишківника. Саме з одним із таких випадків цього небезпечного тромбозу довелося боротися команді хірургів КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги».

На початку грудня, у приймально-діагностичний відділ лікарні доставлений пацієнт віком 31 рік у важкому стані зі скаргами на інтенсивний, розлитий біль по всьому животу, задишку, виражену загальну слабкість, високу температуру тіла. Пацієнт відмітив появу різкого болю в животі за 18 годин напередодні поступлення в приймальний відділ лікарні. Після стабілізації загального стану та відповідної передопераційної підготовки в умовах відділення анестезіології та інтенсивної терапії – хворому по життєвих показах проведено оперативне втручання, яке було виконане через 2 години після поступлення хворого в лікарню. Під час операції виявлено субтотальний некроз тонкої кишки та правої половини товстої кишки. Брижа темно-синюшного кольору з тромбованими артеріями, пульсація яких не визначається; стінки ураженої кишки – чорного кольору. Враховуючи дану ситуацію, командою висококваліфікованих хірургів під керівництвом завідувача відділом доцента Осадчука Дмитра Васильовича, який власне і оперував хворого, проведено субтотальну резекцію тонкої кишки, правобічну геміколектомію з накладанням ілео-трансверзо-анастомозу. Іншими словами видалили 2/3 тонкої кишки та праву половину товстої кишки та сформували анастомоз (з’єднання залишеної життєздатної тонкої кишки із попереково-ободовою кишкою).

На другий день після операції ПЛР-тест на COVID-19 показав позитивний результат – то ж стверджено коронавірусну хворобу, а разом з тим і причину цього патологічного стану. Післяопераційний період – в умовах терапевтичного відділу в поєднанні із комплексним лікуванням коронавірусної хвороби.

Майже цілий місяць спеціалісти боролися за життя пацієнта. За час лікування стан хворого значно покращився, задишка зменшилася, сатурацію відновлено до 98-100% при диханні атмосферним повітрям. Колектив лікарів терапевтичного відділу під керівництвом завідувачки Ковальської Лариси Йосипівни проявив неабиякий професіоналізм в лікуванні коронавірусної хвороби у хворого після такої важкої операції.

Пацієнт виписаний додому під спостереження сімейного лікаря зі значним покращенням загального стану.