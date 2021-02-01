11:59 | 1.02.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині після купання в ополонці помер молодий чоловік

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свічка,

31 січня о 13. 51 районна бригада швидкої виїжджала у с. Старий Тараж, де надавала допомогу 26-річному пацієнтові. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Зі слів матері, хлопцеві стало погано під час купання в ополонці… На жаль, це купання стало для нього фатальним…Власним автомобілем люди виїхали назустріч швидкій допомозі, медики швидкої констатували у хлопця раптову зупинку кровообігу. Проводились тривалі реанімаційні заходи в автомобілі швидкої, але вони, на жаль, виявились безрезультатними… Тіло пацієнта залишено на працівників поліції.

Нагадаємо, після Водохреща на Тернопільщині після занурювання у крижану воду довелося рятувати двох людей.

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