Блаженніший Святослав Шевчук поставив у приклад уряд Яценюка
Пам’ятати про загиблих від рук росіян українців під час прийняття політичних та економічних рішень закликав іноземних політиків Глава УГКЦ Святослав Шевчук. На цьому він наголосив під час міжнародної конференції у Варшаві.
«Якщо в країнах ЄС ви піднімаєте питання, чи можна повністю відмовитися від російського газу, запросіть колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. Він розповість вам, як це можливо. До 2014 року було важко знайти країну, яка була б настільки залежна від російського газу й нафти. Україна була дуже залежна. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та його уряд довели, що від цієї залежності можна позбавитися», – наголосив Святослав Шевчук.
Джерела: Християнський портал Кіріос, Еспресо.