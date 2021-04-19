Боляче дивитися: як шпиталізують хворих на COVID-19 на Тернопільщині?(відео)
Відео про те, як госпіталізують хворих на Covid-19 у місті Тернополі надіслали до редакції «Погляду» небайдужі тернополяни.
Подія сталась 11 квітня, коли мобільна бригада приїхала на виклик до хворої. На відео видно, як «професійно» працюють медики.
Жінку «пакують» в ліфт, дверцята якого кілька разів стискають ноги хворої, потім її витягують з ліфта та знесилено опускають на підлогу. При всьому цьому жінка була у футболці на короткий рукав, яка задерлась, оголивши живіт, та спортивних штанях, без шкарпеток. Чоловік, який випадково опинився на шляху евакуації напросився допомогти. Медики, звичайно ж не відмовили, але жоден з них не спромігся дати чоловікові рукавички та маску.
До слова, хвору виносили з квартири, розташованої на третьому поверсі.
Мешканці під’їзду, після перегляду записів камер стеження, звернулись на «гарячу лінію» з проханням провести дезінфекцію ліфта, а у відповідь почули: «Сьогодні не вийде – неділя, ВИХІДНИЙ».
“Погляд” готовий опублікувати позицію і Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Протокол транспортування пацієнта з підозрою або підтвердженим інфікуванням COVID-19 до закладу охорони здоров’я (включаючи міжлікарняні перевезення)
- Під час транспортування обмежте кількість персоналу, який перебуває поряд з пацієнтом, щоб мінімізувати ризик поширення інфекції.
- Бригада ЕМД повинна повідомити ЗОЗ, що транспортує пацієнта з підозрою або підтвердженим інфікуванням COVID-19, оскільки медичні працівники закладу повинні вжити необхідних заходів інфекційного контролю до прибуття пацієнта.
- Ізолюйте пацієнта від контакту з іншими людьми наскільки це можливо.
- Члени сім’ї пацієнта та інші контактні особи, які могли інфікуватися, не повинні супроводжувати пацієнта. Якщо їм все ж таки довелось їхати поряд із пацієнтом, то їм слід одягнути лицеву маску.
- Ізолюйте кабіну водія від салону, де перебуває пацієнт, щільно закрийте вікна і двері.
- Якщо можливо, використовуйте транспортні засоби, в яких салон і кабіна водія розділені та мають окремий повітропотік
- Закрийте двері/вікно між кабіною водія і салоном перед розміщенням пацієнта в автомобілі.
- Під час транспортування повітропотік в обох відділеннях транспортного засобу має бути у НЕ рециркуляторному режимі, щоб максимально зменшити поширення потенційно інфікованих частинок через повітря.
- Якщо в автомобілі є задній витяжний вентилятор, використовуйте його, щоб спрямувати потік повітря в напрямку від кабіни водія через салон, де надається допомога пацієнту, до задньої частини транспортного засобу.
- Деякі транспортні засоби оснащені додатковою системою рециркуляції, яка пропускає повітря через HEPA фільтри перед поверненням його в автомобіль. Такі системи можуть бути використані для збільшення частоти повітрообмінів за годину.
- Якщо кабіна водія не відокремлена і потрібно скористатися вентиляцією, відкрийте зовнішні повітряні вентилятори в ділянці водійського сидіння і ввімкніть задні витяжні вентилятори на найбільшу потужність. Це створить негативний градієнт тиску в зоні перебування пацієнта.
- Дотримуйтесь планового алгоритму дій при транспортуванні пацієнта до закладу охорони здоров’я (наприклад, забезпечте потрапляння пацієнта прямо до місця для огляду).