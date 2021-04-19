Боляче дивитися: як шпиталізують хворих на COVID-19 на Тернопільщині?(відео)

Відео про те, як госпіталізують хворих на Covid-19 у місті Тернополі надіслали до редакції «Погляду» небайдужі тернополяни.

Подія сталась 11 квітня, коли мобільна бригада приїхала на виклик до хворої. На відео видно, як «професійно» працюють медики.

Жінку «пакують» в ліфт, дверцята якого кілька разів стискають ноги хворої, потім її витягують з ліфта та знесилено опускають на підлогу. При всьому цьому жінка була у футболці на короткий рукав, яка задерлась, оголивши живіт, та спортивних штанях, без шкарпеток. Чоловік, який випадково опинився на шляху евакуації напросився допомогти. Медики, звичайно ж не відмовили, але жоден з них не спромігся дати чоловікові рукавички та маску.

До слова, хвору виносили з квартири, розташованої на третьому поверсі.

Мешканці під’їзду, після перегляду записів камер стеження, звернулись на «гарячу лінію» з проханням провести дезінфекцію ліфта, а у відповідь почули: «Сьогодні не вийде – неділя, ВИХІДНИЙ».

“Погляд” готовий опублікувати позицію і Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Протокол транспортування пацієнта з підозрою або підтвердженим інфікуванням COVID-19 до закладу охорони здоров’я (включаючи міжлікарняні перевезення)

Під час транспортування обмежте кількість персоналу, який перебуває поряд з пацієнтом, щоб мінімізувати ризик поширення інфекції. Бригада ЕМД повинна повідомити ЗОЗ, що транспортує пацієнта з підозрою або підтвердженим інфікуванням COVID-19, оскільки медичні працівники закладу повинні вжити необхідних заходів інфекційного контролю до прибуття пацієнта. Ізолюйте пацієнта від контакту з іншими людьми наскільки це можливо. Члени сім’ї пацієнта та інші контактні особи, які могли інфікуватися, не повинні супроводжувати пацієнта. Якщо їм все ж таки довелось їхати поряд із пацієнтом, то їм слід одягнути лицеву маску. Ізолюйте кабіну водія від салону, де перебуває пацієнт, щільно закрийте вікна і двері. Якщо можливо, використовуйте транспортні засоби, в яких салон і кабіна водія розділені та мають окремий повітропотік Закрийте двері/вікно між кабіною водія і салоном перед розміщенням пацієнта в автомобілі. Під час транспортування повітропотік в обох відділеннях транспортного засобу має бути у НЕ рециркуляторному режимі, щоб максимально зменшити поширення потенційно інфікованих частинок через повітря. Якщо в автомобілі є задній витяжний вентилятор, використовуйте його, щоб спрямувати потік повітря в напрямку від кабіни водія через салон, де надається допомога пацієнту, до задньої частини транспортного засобу. Деякі транспортні засоби оснащені додатковою системою рециркуляції, яка пропускає повітря через HEPA фільтри перед поверненням його в автомобіль. Такі системи можуть бути використані для збільшення частоти повітрообмінів за годину. Якщо кабіна водія не відокремлена і потрібно скористатися вентиляцією, відкрийте зовнішні повітряні вентилятори в ділянці водійського сидіння і ввімкніть задні витяжні вентилятори на найбільшу потужність. Це створить негативний градієнт тиску в зоні перебування пацієнта. Дотримуйтесь планового алгоритму дій при транспортуванні пацієнта до закладу охорони здоров’я (наприклад, забезпечте потрапляння пацієнта прямо до місця для огляду).