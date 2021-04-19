Віднайдений саркофаг на Тернопільщині дослідили археологи: що вдалося з’ясувати

На давнє поховання випадково натрапили серед поля під час весняно-польових робіт

У Білобожницькій громаді несподівано знайшли доісторичний саркофаг. Місцеві жителі вражені знахідкою, а археологи планують розкопки, аби дізнатися більше про давнє поховання. Що ж це за кам’яна домовина, як її виявили, що з нею робитимуть далі, скільки їй років, ми розпитали у науковців та місцевих жителів.

Село Білий Потік Білобожницької громади, поблизу якого виявили саркофаг, має давню історію. Його назву вперше згадують у грамоті, виданій у 1442 році серед шести сіл Теребовельського повіту над річкою Серет, які король Владислав надав польському шляхтичу Міхалу «Мужилу» Бучацькому. Також у цьому селі вже виявляли знахідки з минулого. Зокрема, в урочищі «За городами» віднайшли поселення трипільської культури. У 1925 році польський археолог Юзеф Костшевський розкопав могильник комарівської культури. У 1975 археологічну розвідку проводив тернопільський археолог Ігор Герета. Матеріали з розкопок зберігаються в Познанському археологічному музеї та Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Та, як виявилося, ще не все віднайшли науковці.

Для нас це дуже неочікувана знахідка, – розповідає староста Ридодубівської сільської ради, до якої входить село Білий Потік, Ярослав Огаль. – Це поховання виявили під час польових робіт. Трактор обробляв землю і несподівано провалився. Коли його витягли, то побачили проламану кам’яну плиту. Як заглянули всередину, то там виднілися людські кістки. Ми повідомили поліцейських. Коли ж правоохоронці побачили знахідку, звернулися до археологів. Вони оглянули плиту і вміст саркофагу і сказали, що його вік кілька тисячоліть. Звичайно, не віриться, що стільки часу зберігалися кістки. Дуже цікаво, що покажуть дослідження. Ми обгородили це місце і чекаємо розкопок.

Директорка Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська зазначає, це дуже цікава знахідка, яка відкриє нові сторінки минулого нашого краю.













Голова Білобожницької громади Віктор Шепета зазначає, ця знахідка однозначно має позитивне значення для громади.

Дуже цікаво дізнатися історію цього поховання, – зазначає посадовець. – З якого воно періоду, скільки йому років. Можливо, з його допомогою ми відкриємо нові сторінки історії нашої громади. Також ця знахідка може відіграти позитивну роль у розвитку туризму на території нашої громади. Адже у Білому Потоці вже віднаходили сліди давніх цивілізацій – зараз ці землі під охороною держави. Тому сподіваємося, цей саркофаг розповість ще більше про минуле Тернопільщини.

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