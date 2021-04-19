Ми свідомі того, що цей текст прочитають не так масово, як, приміром, про чергове ДТП чи секс-скандал. Здоров’я нас не цікавить доти, доки щось не болить. А, для багатьох, навіть біль – не причина звертатися до лікарів. Ми готові відкладати кошти на поїздки, нову сумку чи авто, але не на обстеження чи огляд лікаря. Та при цьому смертність від хвороб, які можна попередити, вилікувати на ранніх стадіях, продовжує рости.

Для багатьох наших друзів, знайомих, рідних, або й для нас самих хвороба стає сюрпризом. Часто, неприємним, іноді – фатальним.

Та профілактика – це дешевше ніж лікування. Достатньо раз на рік проходити певний, базовий перелік обстежень, щоб не допустити фатальних наслідків для свого здоров’я. При цьому ці аналізи та обстеження не «вдарять» болісно по вашому бюджету. Ми поспілкувалися з лікарем-хірургом, проктологом, власницею приватної клініки Катериною Яцук, яка допомогла нам не лише скласти перелік найважливіших аналізів, які обов’язково здавати щорічно. Разом ми ще й порахували, скільки це буде коштувати, розвіяли деякі міфі. А ще розкрили секрет, як не хворіти взагалі.

Сподіваємося, що цей матеріал стане для вас як інструкція до дії, мотивація слідкувати за своїм здоров’ям так само, як за друзями в соцмережах.

Катериною Юхимівно, дякую, що знайшли час на розмову. Наше завдання – скласти план дій для людини: куди йти, що здавати, скільки це коштує, коли все це робити. Для зручності давайте почнемо з аналізів. Чи можна розділити аналізи та обстеження по сезонах?

Ні, як такого поділу немає. Є деякі аналізи, які краще здавати в певний період. Наприклад, вітамін Д. Ось його, справді, краще здавати весною. Застерігаю одразу, що просто купувати і пити вітамін Д «для профілактики» без аналізів – погана ідея. Чому? У одного і того ж препарата є різні дозування. До того ж, індивідуально слід визначати і тривалість лікування. Воно підбирається згідно ваших показників. Якщо в людини суттєвий дефіцит, то добової підтримуючої дози вітаміну їй буде недостатньо. А вітамін Д дуже впливає на жіночу репродуктивну систему, імунітет, стан шкіри, волосся, сон, роботу щитовидної залози. Тому жінкам варто слідкувати за цим показником ретельніше, аніж навіть чоловікам. Та це не означає, що чоловіки мають про вітамін Д забути. Нехтувати ним нікому не бажано. Єдиний нюанс, що аналіз на вітамін Д, як правило, не зробиш у державній лабораторії, лише в приватній, принаймні у Тернополі. Тому за нього доведеться заплатити орієнтовно 300 грн. Вітамін Д краще здавати весною, оскільки в холодну пору року ми його, як правило, недоотримуємо.

Мій особистий біль – це щитовидна залоза. Я пізно її обстежила і зараз маю щодня приймати підтримуючі гормони. Кажу це лише тому, що може хтось прочитає та «зіграє на випередження».

Так, я б сказала, навіть треба це робити. Для нашого регіону, на жаль, проблеми зі щитовидною залозою характерні. Обстежувати її слід раз на рік – для здорової людини, частіше для тих, в кого вже є проблеми. Здавати аналізи варто і чоловікам, і жінкам. В державній лікарні аналіз безкоштовний, у приватній лабораторії необхідний «пакет гормонів» вартує від 300 грн.

Людям з родимками слід робити щось додатково?

Так, людям з великою кількістю родимок на тілі (особливо на відкритих ділянках, та місцях постійної механічної травматизації одягом) обов’язково робити дерматоскопію. Цей вид обстеження дозволяє подивитися, чи в родимці нічого не змінюється. Звичайно, якщо ви побачили, що з родимкою щось не так, вона активно росте, змінює колір, контур, обростає волоссям, варто не чекати та йти до лікаря непланово. Якщо ж усе нормально, то достатньо раз на рік планово обстежити. Інша справа, що дерматоскопія лише здається простим методом обстеження. Насправді вона вимагає від лікаря наявності досвіду роботи з родимками, які зазнали змін. Тому я раджу обстежувати родимки в тих людей, які кожен день бачать меланому, тобто в онкодиспансері. Особисто я вважаю це найкращим варіантом. Ряд приватних закладів також проводить дерматоскопії. І, досить часто, в контексті боротьби з меланомою, робить ці обстеження безкоштовними у певні дні. Тому цю можливість теж можна використати.

“Цей показник можна перевірити самостійно в державних аптеках”

Як щодо загальноклінічних обстежень? Коли краще здавати загальні аналізи?

Особливо пора року значення тут немає. Загальний аналіз крові варто здавати раз на рік, якщо людина здорова, немає хронічних патологій. Бо якщо вони є, то план обстеження визначається індивідуально. Це той аналіз, який ми здаємо за направленням від сімейного лікаря безкоштовно в державній лікарні. Загалом будь-які дії з державними медзакладами зараз пацієнт має погоджувати із сімейним лікарем: починаючи від направлення на аналізи, закінчуючи направленням на госпіталізацію до того чи іншого спеціаліста. Якщо ми говоримо про приватні лабораторії, то в них вартість такого аналізу коливається від 80 до 150 гривень, залежно від лабораторії. І не завжди те, що дорожче, краще. Також важливим вважаю біохімічний аналіз крові. Часто люди думають, що аби переконатися у нормальному функціонуванні, для прикладу, нирок та печінки, достатньо просто зробити УЗД. Але насправді, УЗД дає інформацію лише про органічні зміни. А от якщо є лише функціональне порушення, як часто буває на початках того чи іншого захворювання, то можуть бути лише зміни в лабораторних показниках. Обов’язково потрібно слідкувати за показником глюкози (теж входить в біохімічний аналіз крові), тому що кількість виявленого ЦД у молодих людей зараз росте. До речі, лише цей показник можна перевірити самостійно в державних аптеках, де є глюкометри. Вони мають похибку, але для того, щоб просто перевірити здоровій людині, цього буде достатньо. Також це можна зробити у сімейного лікаря, який забезпечений глюкометром. Якщо ж здавати аналіз, то це кров з вени, в державній лікарні, за направленням, – безкоштовно, в приватній – від 40-80 гривень. Ще обов’язковим є загальний аналіз сечі. Також флюорографію теж щороку обов’язково кожному здавати. Багато хто ігнорує дане обстеження. А дарма. Воно дає можливість виявляти туберкульоз, що важливо. І, звичайно, пухлини легень теж. Від себе, з досвіду, скажу, що важливо контролювати ще й показники ліпідограми (хоча б холестерин). Оскільки невелике відхилення від норми не викликає симптомів. І може бути відкореговане просто харчуванням. А от якщо вже запустити дану проблему, то потрібна буде корекція медикаментами. Тому простіше і дешевше – тримати показник на контролі, не чекаючи виникне патологія.

“Жіночі” та “чоловічі” обстеження

А щодо виключно «жіночих» аналізів…

Так, щороку, якщо здорова жінка, варто здавати «пакет» жіночих гормонів. Звичайно, що також робити ультразвукове обстеження молочної залози та лімфатичних вузлів раз на рік у мамолога, за необхідності – мамографія або УЗД молочних залоз. Візит до гінеколога також має бути раз на рік для кожної жінки обов’язково. З обов’язковою кольпоскопією, та забором усіх необхідних мазків (бактеріальний посів, та цитологічне дослідження).

Гаразд, а що для чоловіків?

Обов’язково – уролог, пальпація простати, а після 40 років обов’язково УЗД простати, навіть якщо вона не турбує. Обстеження на захворювання, що передаються статевим шляхом, теж варто здати. Часто вони людина може не мати симптомів, але при цьому бути носієм інфекції.

“Ми не ходимо онкомаркери здавати самостійно”

Ми поволі підходимо до теми, яка мене особисто часто лякає. Рак… Чи можна його передбачити, здавши той же онкомаркер?

Онкомаркери – це додаткові методи обстеження, які призначає лікар. Тобто ми не ходимо онкомаркери здавати самостійно. Кожного року треба піти до гінеколога, чоловікам – до уролога. Якщо буде підозра, то лікар направить. Є певний алгоритм обстежень, його не дурні люди склали, відповідно його слід дотримуватися. Ось, наприклад, є онкомаркер раку яйників, один з найбільш чутливих. Приміром, ми не йдемо до гінеколога, а одразу пішли здавати онкомаркер. Маємо 185 гривень, здаємо, отримуємо, що все в нормі. А він не завжди буде підвищений, бо є випадки, коли він не підвищений. Що далі? Ми втрачаємо час, коли лікувати було б простіше, бо думаємо, що все з нами гаразд. Є випадки, коли рак є, а онкомаркер не підвищений. А є випадки навпаки. Раку немає, а онкомаркер підвищений… Тут самостійно розібратися дуже тяжко.

Мій товариш вів здоровий спосіб життя, його нічого не турбувало. Та якось втратив свідомість і лікарі виявили пухлину в голові… Як це передбачити, не допустити?

Ніяк. МРТ (магнітно-резонансна томограма) – це єдиний варіант, щоб оцінити щось по ситуації з мозком, побачити пухлини. Та по загальному аналізу ти їх не побачиш. МРТ – це не дешево, за один відділ нервової системи вам доведеться заплатити орієнтовно 1500 грн. Чи можна це робити бездумно? Ні. Якщо у нас є симптоматика, для прикладу, систематичні головні болі, запаморочення, то варто почати з консультації невролога. Це ж не означає відразу пухлину. Не потрібно йти самостійно на МРТ.

А є обстеження, які краще робити в державних лікарнях.

Звісно, приміром, є такий вид обстеження як колоноскопію – це обстеження товстого кишечника, яке робити варто, на мою думку, виключно в лікарні. Ну або шукати приватний заклад, у якому є стаціонар і операційна. Вважаю небезпечним робити їх у амбулаторних приватних закладах, які не забезпечені операційною. І, думаю, мене в цій думці підтримає велика кількість колег. Чому? Бо це обстеження, яке має певний відсоток ризиків і досить грізних ускладнень. Якщо раптом щось сталося, чим людині допоможуть у амбулаторному закладі? Те ж саме стосується гастроскопії, яку теж, як і колоноскопію, варто робити щорічно після 40 років.

“Серед пацієнтів, які приходять і кажуть: «У мене геморой», один зі ста – має рак”

Ох, страшно. Як на таке наважитися?

Помирати від раку чи кровотечі з невчасно діагностованої виразки – ще страшніше. З такої позиції страх перед обстеженням швидко проходить. Тим паче, що колоноскопію варто робити людям, старшим 40 років. Молодшим щороку рекомендовано проходити сигмоскопію – візуальний огляд слизової оболонки прямої та сигмовидної кишки. Це обстеження, яке дає інформацію про стан найбільш ризикованої в плані онкології ділянки. В Україні захворюваність та смертність від раку товстого кишечника та прямої кишки дуже висока. Це пов’язано з невчасною діагностикою предракових станів, та пізньою діагностикою ракових пухлин. І часто є наслідком банального страху перед таким обстеженням та з сорому. Але це обстеження абсолютно не страшне, не болюче, і дуже потрібне. Тим паче, що сигмоскопію, на відміну від колоноскопії, може зробити будь-який приватний заклад, де є відповідне обладнання та фаховий проктолог. У нашому закладі ми робимо це обстеження всім нашим пацієнтам, які звертаються для обстеження на геморой чи інші проктологічні захворювання, без додаткових доплат до вартості огляду. Бо розуміємо, що це важливо. Нам так спокійніше, і пацієнту також.

Часто доводилося діагностувати рак?

На жаль, так. Серед пацієнтів, які приходять і кажуть: «У мене геморой», один зі ста – має рак. І це так у кожного спеціаліста.

Гепатити, СНІД – теж тема з не дуже приємних. Як попередити?

Я б сказала, що здавати в обов’язковому порядку тим особам, які проживають з інфікованими, людям, які працюють з кров’ю, тим, хто робить, для прикладу, обрізний манікюр в салонах, інші інвазивні доглядові процедури, татуювання. Їм варто здавати аналізи щороку. Особисто я тому забороняю робити собі обрізний манікюр. Щоб хоч трішки знизити ризик. Бо, на жаль, в деяких салонах немає відповідних умов для стерилізації. А в деяких є, але режиму не дотримуються. Банальне незнання, або байдужість. Я колись на власні очі бачила, як майстер манікюру в одному з салонів просто протерла ножиці вологою серветкою після попередньої клієнтки. А це – дуже поширений механізм передачі. Що стосується аналізу на гепатити, його можливо зробити в державній лікарні. Як і аналіз на ВІЛ. Такий аналіз – безкоштовний. В нашому центрі СНІДу можна здати кров і обстежитися. Чому це важливо вчасно діагностувати? Гепатит С ще кілька років тому був практично вироком для пацієнта, зараз же він успішно лікується. Тим паче є державні програми. Тут чим швидше виявили, тим краще. Оскільки гепатит вилікувати – це одна справа, а зупинити ті незворотні процеси, які він запускає в організмі, зокрема з печінкою, геть інша. Що стосується ВІЛ, держава теж повністю забезпечує таких пацієнтів усіма необхідними ліками. І слід розуміти, що є велика різниця між ВІЛ-позитивною людиною, і людиною, хворою на СНІД. Чим раніше буде виявлено інфікування, тим раніше розпочнеться лікування. І тим менше шкоди зробить організму вірус. Плюс це дасть змогу інфікованій людині вберегти інших від інфікування.

“Мені волосся стає від такого дибки”

Гаразд, з цим зрозуміло. Що ми маємо ще здавати щороку?

Також раджу здавати аналізи на наявність гельмінтів (глистів,-авт.) особливо тим, хто має маленьких дітей. Бо малеча найбільше любить «приносити» їх з дворів, дитячих площадок, дворових собак. Аналіз цей роблять державні поліклініки. Та в жодному випадку не пийте препарати від глистів, попередньо не отримавши аналіз, що вони є. Це, відверто, катастрофа. Для розуміння, гельмінти – це організми, які мають здатність виживати у дуже несприятливих умовах. Тому, щоб їх вивести, треба використовувати дуже токсичні препарати, які просто так пити дружно всією родиною, для профілактики, м’яко кажучи – не варто. Мені волосся стає від такого дибки. Спочатку аналіз. Він безкоштовний, а вже тоді, за призначенням лікаря можна пити той препарат, який конкретно Вам потрібен.

Тобто опираємося на те, що краще, все ж, обстежуватися не самостійно, а з лікарем. А що таке взагалі вчасна діагностика?

В Європі, щоб мати страховку, ти маєш проходити певний пул обстежень. Тобто на першому місці стоїть профілактика, і виявлення захворювань на безсимптомній стадії. У нас обстежуватися починають тоді, коли уже є проблеми, а це уже пізно. Вчасна діагностика на етапі, коли в тебе вже є симптоми, – це, насправді, часто вже невчасна діагностика. Вчасно – це коли Вас нічого не болить і плановий профілактичний огляд закінчується тим, щоб максимум пропити пігулки, а не втручатися оперативно. На щастя, зараз спостерігаю тенденцію до збільшення кількості пацієнтів, що звертаються і до мене, і до моїх колег-лікарів інших спеціальностей просто з метою обстеження. Але як це пояснити тій частині людей, які готові витрачати кошти на відпочинок, дорогий смартфон, чи сферу краси, але при цьому відкладають обстеження, навіть вже при наявності симптомів, на роки, я не знаю…

“Це не гроші на вітер, а інвестиція в своє здорове життя”

Та судячи із сум, які Ви називали, це не так дорого, як комусь здається.

Так, це не дорого. Лікувати потім набагато дорожче. Але інколи проблема навіть не в ціні. Є ж випадки, коли вилікувати повністю людину вже і не можливо. Давайте рахувати максимально – по цінах з приватних медзакладів. Біохімічний аналіз, глюкоза, розгорнутий аналіз крові сечі, Гепатит Б, С, сифіліс експрес-тест – в районі 1000 гривень. Додаємо сюди вітамін Д – 300 гривень. Віл-тест – 140 гривень. Тобто ми виходимо на суму в 1500 гривень на рік, щоб обстежити себе по основних показниках, в приватній клініці та більше нікуди не ходити. Та більшість цих аналізів безкоштовно можна зробити в державній лікарні. Далі обстеження в лікарів – теж можна робити як безкоштовно по направленню сімейного лікаря, так і в приватній клініці платно. Тут уже питання комфорту, анонімності ( у багатьох спеціалістів це – важливо) Думаю, можна вкластися в сто доларів на рік, щоб перевірити все: щось безкоштовно, щось платно, але, це, насправді, не так багато, як хтось може подумати. Тут головне поставити це собі в пріоритет завчасно, поки немає справді критичних проблем. Це не гроші на вітер, а інвестиція в своє здорове життя.

Звісно, що багато хвороб людина може не допустити сама, ретельно пильнуючи за своїм харчуванням, здоровим способом життя. Та і тут теж можна наламати дрова. Серед «вагонів» з добавками (бадами), порадами та рекомендаціями в інтернеті важко знайти істину. Тому ми поговорили з Катериною Яцук не лише про аналізи та обстеження, а й про те, що їсти, пити, додатково приймати, щоб результати аналізів нас не лякали. Чому не варто втручатися в імунітет? Чи існує ефект плацебо? Що не так з печивом «Марія»? Читайте у наступному матеріалі.

Далі буде…

Тетяна Чайковська для «Погляду»