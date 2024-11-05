“Бонус Медікус” має сплатити Тернопільській міській раді понад 12 млн.грн за порушення умов договору оренди

Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради звернулось до Господарського суду Тернопільської області з позовами до суб’єкта господарювання про стягнення плати (неустойки) за фактичне користування приміщеннями.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору оренди нежитлових приміщень комунальної власності в частині повної та своєчасної сплати за фактичне користування об`єктом оренди після розірвання договору оренди.

Дослідивши всі обставини справи, суд встановив, що відповідач не повернув орендовані приміщення після розірвання договорів та продовжував користуватися ними протягом 2 років. Згідно умов цих договорів за затримку повернення орендованого майна орендар сплачує орендодавцю неустойку в розмірі орендної плати.

Відтак, суд задовольнив позовні вимоги та стягнув із суб’єкта господарювання на користь Управління кошти за фактичне користування приміщеннями у розмірі орнендної плати в сумі 12 354 416,42 грн.

З повним текстом рішень суду у справах № 921/310/24 та № 921/311/24 можна ознайомитись за посиланнями:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/122637774

https://reyestr.court.gov.ua/Review/122637776