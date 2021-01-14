Впродовж найближчої доби на Тернопільщині суттєво знизиться температура повітря

1485,5 кілометрів доріг державного значення області розподілені між підприємствами «Техно-Буд-Центр», «Спец-Буд Стандарт», «Вест Роудз Компані», «БМБУД» і «Авакс Проф».

У разі, якщо вам потрібна інформація про стан проїзду автошляхами Тернопільщини чи допомога у дорозі, у Службі автомобільних доріг цілодобово працює диспетчер. Зв’язатися з ним можна за номером телефону: (0352) 52 41 50