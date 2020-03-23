Будьте обережні: як не стати жертвою горе-підприємців з Тернополя

На сайті OLX тернополяни продають антисептик-підробку. Про це у соцмережах пише тернополянка Людмила Кривінська (Liudmyla Kryvinska).

В нашій Україні, а конкретніше у нашому м. Тернопіль є люди, які всіма силами намагаються “допомогти”. Так от, вчора я натрапила на таких “добрих і чесних” людей! На просторах ОЛХ знайшла оголошення з продажу антисептика. Написала цьому чоловіку, уточнила, чи є в наявності. І зраділа ще більше, коли мені сказали, що привезуть прямо додому. Привезли мені цю каністру, а там цілих 5 літрів АХД 2000 експрес. Коли я відкрила дану ємність, то зрозуміла, шо там зовсім не та рідина, про яку написано на етикетці. Тхнуло з цієї каністри просто жахливо. Хоча на OLX навіть представлений сертифікат якості. Почала розбиратися в даній ситуації, порівнювати запах, етикетку АХД 2000, який придбала на ОЛХ, і той, який у мене був. Зайшла на офіційний сайт виробника, а там зовсім інша тара, зовсім інша кришка. Ну і етикетка не така розмита. Почала писати Олександру (саме так звати нашого Тернопільського “бізнесмена”, і просити усі підтверджуючі документи на даний товар! О і як на диво документів немає. Сказали, що купили на заводі, за готівку і самі розлили. Але зрозуміти, що це може погано закінчитись, то обіцяли повернути кошти. Хотіла дізнатися більше за даний товар, і вирішила написати виробнику! Мені одразу написали, що дана продукція це підробка, а сертифікат ще з 2017 року та не дійсний! Скинула виробнику всі контакти, і нехай їхня служба безпеки розбирається з цим!





