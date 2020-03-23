У Тернопіль привезли чоловіка у важкому стані з підозрою на коронавірус

68-річного чоловіка лише кілька годин тому привезли в Тернопільську міську інфекційну лікарню. Пацієнта доправили з Чорткова, адже там не було можливості підключити його апарту штучного дихання.

Відомо, що чоловік – житель села Конопківка Монастириського району. Зі слів родичів, йому різко стало зле, почав задихатися. Рідні викликали швидку, яка доправила його до медичного закладу.

Також родичі повідомили, що чоловік контактував зі священиком із Заліщиків, в якого нещодавно виявили коронавірус.

68-річний чоловік та отець з Заліщиків разом перебували на похороні ще одного священика Бучацької єпархї УГКЦ, Заліщицького деканату, Степана Барановського в селі Іване-Золоте Заліщицького району.

На похороні того дня також було ще 12 отців та кількасот людей з Заліщицького району та з Монастириського, звідки родом був Степан Барановський

Зі слів родини чоловіка – всі вони ставали до одного хреста і цілували розп’яття.

Вчора в чоловіка почалася задишка та піднялася температура. Родичі викликали швидку, пояснили ситуацію, проте зі слів родини, бригада з 13.00 до 18.00 відмовлялися приїхати. з лінії 103 відправляли на урядову лінію, а з урядової – навпаки, на 103. Врешті, зі слів дітей чоловіка близько 18.00 приїхала бригада швидкої допомоги повністю вдягнута в захисні костюми. І чоловіка забрали на Чортків в інфекційне відділення, так як в Монастириськах свого інфекційного не має.

В Чорткові медики пояснили родині, що зробили рентген легень, який запалення не показав. А вже через кілька годин розвинулася ниркова недостатність, впав кров’яний тиск.

Родині лише мер Чорткова Володимир Шматько розказав, що чоловік при смерті і його негайно перевозять у Тернопіль в інфекційне відділення, аби намагатися його врятувати там і підключити до апарату штучного дихання.

Зоряна Довгань

Овід