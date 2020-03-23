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У захисних костюмах та масках: як рятувальники дезинфікували церкву в Заліщиках (Фото)

Irena 2 Views Прокоментуй!

23 березня в місті Заліщики рятувальниками проведено дезинфекцію Української Греко-Католицької церкви Пресвятого Серця Христового, в якій правив священник з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19.

Особовим складом 15 ДПРЧ спільно з представниками районного лабораторного відділення Борщівського міжрайонного відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ» у захисних костюмах та масках, за допомогою оприскувачів, здійснено дизенфікуючу обробку поверхонь церковних меблів спеціальним дизрозчином.

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян неухильно дотримуватись карантинних заходів, аби не допустити поширення вірусних інфекцій!

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