17:25 | 29.12.2022
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Четверо людей отримали травми в ДТП на Тернопільщині

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На автодорозі Тернопіль – Скалат – Жванець не розминулося два автомобілі. Аварія трапилася 28 грудня неподалік села Зарубинці Скалатської територіальної громади близько 12:00.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в ГАЗ-2410.

В результаті удару до лікарні за меддопомогою звернулися обидвоє кермувальників та пасажир ГАЗу.

У Бережанах о 12:30 одинадцятирічний хлопець потрапив під колеса Hyundai Sonata. Юнак на пішохідному переході раптово вибіг на проїжджу частину та вдарився у бік іномарки. Його госпіталізували до медзакладу, а причину ДТП з’ясовують працівники поліції.

Усіх водіїв перевіряють на вміст алкоголю у крові.

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