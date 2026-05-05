На Тернопільщині військовий напав з ножем на правоохоронця та погрожував сокирою КОРДу

У Теребовлі суд виніс вирок військовослужбовцю, який поранив працівника Військової служби правопорядку та чинив опір спецпризначенцям.

Як встановив Теребовлянський районний суд, інцидент стався 23 лютого 2026 року. До чоловіка додому прибули правоохоронці, щоб з’ясувати обставини можливого самовільного залишення військової частини.

Під час спілкування обвинувачений поводився агресивно, а згодом завдав удару ножем у груди військовослужбовцю ВСП. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Пізніше, під час спроби затримання, до будинку зайшли бійці спецпідрозділу КОРД. Чоловік, тримаючи сокиру, розмахував нею та не підпускав правоохоронців, перешкоджаючи проведенню обшуку і затриманню.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та розкаявся.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

опір правоохоронцям

умисне спричинення тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу

Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним строком 2 роки.

Також суд зобов’язав його періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.