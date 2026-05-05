Аспірантка тернопільського університету серед кращих в Україні

Аспірантці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка призначили академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 2026/27 навчальний рік, повідомляють у навчальному закладі.

Відповідне рішення ухвалене згідно з розпорядженням уряду від 22 квітня 2026 року №372-р. Стипендіаткою стала аспірантка третього курсу спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Юлія Генсерук.

Академічні стипендії Кабінету Міністрів України призначаються для підтримки талановитих молодих науковців та стимулювання їхньої дослідницької діяльності. Вони є одним із ключових інструментів державної підтримки розвитку науки та освіти.

Університетська спільнота привітала Юлію Генсерук із вагомим досягненням та побажала їй подальших успіхів у науковій роботі й нових професійних здобутків.